Marché Madina : démantèlement d’un réseau de fabrication de faux cubes JUMBO

Par LEDJELY.COM

Alerté par des citoyens, l’Office national de contrôle qualité (ONCQ) a réussi à démanteler une entreprise de contrefaçon qui écoulait sur le marché des produits vendus sous le logo JUMBO. Ce vaste réseau, installé en plein cœur du marché Madina, le plus grand du pays, a été neutralisé lors d’une opération menée par les services compétents.

Selon l’ONCQ, les cubes d’assaisonnement contrefaits, commercialisés sous le nom de la marque JUMBO, ternissent l’image de cette enseigne pourtant bien connue en Guinée pour la qualité de ses produits, et exposent les populations à de graves risques sanitaires. Le directeur général de l’ONCQ, Mohamed Kadiatou Sylla, a d’abord tenu à clarifier : « La marque JUMBO, importée légalement en Guinée, reste propre à la consommation. C’est elle qui a été victime de cette contrefaçon ».

Puis, poursuivant, il souligne : « La fabrication illégale de produits alimentaires constitue une menace grave pour la sécurité sanitaire, en violation des lois en vigueur. Ces pratiques mafieuses exposent les populations à des risques d’intoxication et sapent la confiance des consommateurs ».

A la suite de l’opération, l’ONCQ a annoncé via sa page Facebook que « le site de production de la contrefaçon a été scellé par les services compétents. Tous les produits contrefaits ainsi que les équipements de fabrication ont été placés sous notification de saisie, conformément aux dispositions réglementaires. »

Les enquêtes se poursuivent afin de démanteler totalement ce réseau de fraude alimentaire. Quant aux auteurs, ils seront traduits devant les autorités judiciaires pour répondre de leurs actes, promettent les autorités.

Balla Yombouno

