ledjely
Accueil » SOGEAG : Oumar Saïd Koulibaly installé dans ses fonctions
ActualitésPolitiqueSociétéTransport

SOGEAG : Oumar Saïd Koulibaly installé dans ses fonctions

Par LEDJELY.COM

Nommé le vendredi 15 août 2025 par décret du chef de l’État, M. Oumar Saïd Koulibaly, nouveau Directeur général de la Société de Gestion et d’Exploitation des Aéroports de Guinée (SOGEAG SA), a officiellement pris fonction ce mercredi 20 août 2025. La cérémonie de passation de service entre le Directeur sortant, Namory Camara, actuel ministre de l’Énergie et le nouveau Directeur s’est tenue au siège de la SOGEAG. Elle a été présidée par le conseiller principal du ministère des Transports.

Dans son discours, Namory Camara a tenu à remercier les travailleurs de la SOGEAG pour leur soutien durant son mandat.

« La SOGEAG est ce qu’elle est aujourd’hui grâce à l’ensemble des travailleurs. C’était une entité méconnue, que nous avons réussi à faire évoluer. Je pense que cela a été possible non pas forcément grâce à l’intelligence du Directeur général, mais surtout grâce à vous », a-t-il martelé.

Il a ensuite rendu hommage à son successeur et a appelé les collaborateurs à l’accompagner pleinement dans sa mission.

« Si vous m’aviez soutenu, soutenez-le encore plus. Si vous m’aviez aidé, aidez-le davantage. C’est vous qui ferez la réussite de M. Koulibaly, ce ne sera pas lui seul… Vous savez qu’il a une mission, il n’est pas ici par hasard. L’expansion, les travaux doivent continuer… Je vous prie de le servir avec loyauté », a-t-il déclaré.

De son côté, le nouveau Directeur général, Oumar Saïd Koulibaly, a exprimé sa gratitude au chef de l’État pour la confiance placée en lui.

« Je ne suis pas venu ici par hasard, ce n’est pas mon secteur. J’ai été nommé parce qu’il fallait un homme de confiance et d’expérience pour succéder au ministre Namory. Je viens, à défaut d’améliorer ce qui a été fait, pour pérenniser les acquis. Pour cela, je compte sur l’appui de tous les collaborateurs du ministère des Transports et de la SOGEAG afin que nous puissions ensemble relever les défis », a-t-il indiqué.

À cette occasion, M. Koulibaly a également promis d’être à l’écoute de ses collaborateurs. « Parfois, quand les règles sont claires, il ne devrait pas y avoir d’animosité. Pour moi, la mesquinerie est l’œuvre des incompétents. Je ne suis pas un homme de grands discours, et je profiterai de l’expérience et de l’expertise de  Namory Camara. Je suis un jeune novice, et je suis entièrement à votre disposition », a-t-il souligné.

S’adressant directement à ses collaborateurs, il a précisé : « Vous n’avez pas besoin d’être loyaux envers ma personne, mais envers la Fonction. Il faut retenir une chose : je suis ici par deux volontés, la volonté divine et celle d’une personne. Donc, si vous êtes loyaux envers moi personnellement, vous vous trompez de cible. Soyez loyaux envers la Fonction que j’incarne, soyez loyaux envers l’Institution. C’est cela qui est le plus important ».

La cérémonie s’est achevée par l’installation officielle du nouveau Directeur général dans ses fonctions.

Balla Yombouno

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Makémé Bamba se souvient de Taban : « Il m’a dit devant ses enfants : Madame, priez pour mon épouse, bénissez-la »

LEDJELY.COM

Révocation du permis d’Axis Minerals : entretien avec la Directrice exécutive Vasundhara Oswal

LEDJELY.COM

Siguiri : aucun franc du fonds FODEL 2025 ne sera distribué avant le remboursement des dettes anciennes

LEDJELY.COM

Le journaliste Daouda Taban élevé au rang de Chevalier de l’Ordre national

LEDJELY.COM

En hommage à Taban Sylla, le général Doumbouya offre un toit à sa famille

LEDJELY.COM

Marché Madina : démantèlement d’un réseau de fabrication de faux cubes JUMBO

LEDJELY.COM
Chargement....