SOGEAG : Oumar Saïd Koulibaly installé dans ses fonctions

Nommé le vendredi 15 août 2025 par décret du chef de l’État, M. Oumar Saïd Koulibaly, nouveau Directeur général de la Société de Gestion et d’Exploitation des Aéroports de Guinée (SOGEAG SA), a officiellement pris fonction ce mercredi 20 août 2025. La cérémonie de passation de service entre le Directeur sortant, Namory Camara, actuel ministre de l’Énergie et le nouveau Directeur s’est tenue au siège de la SOGEAG. Elle a été présidée par le conseiller principal du ministère des Transports.

Dans son discours, Namory Camara a tenu à remercier les travailleurs de la SOGEAG pour leur soutien durant son mandat.

« La SOGEAG est ce qu’elle est aujourd’hui grâce à l’ensemble des travailleurs. C’était une entité méconnue, que nous avons réussi à faire évoluer. Je pense que cela a été possible non pas forcément grâce à l’intelligence du Directeur général, mais surtout grâce à vous », a-t-il martelé.

Il a ensuite rendu hommage à son successeur et a appelé les collaborateurs à l’accompagner pleinement dans sa mission.

« Si vous m’aviez soutenu, soutenez-le encore plus. Si vous m’aviez aidé, aidez-le davantage. C’est vous qui ferez la réussite de M. Koulibaly, ce ne sera pas lui seul… Vous savez qu’il a une mission, il n’est pas ici par hasard. L’expansion, les travaux doivent continuer… Je vous prie de le servir avec loyauté », a-t-il déclaré.

De son côté, le nouveau Directeur général, Oumar Saïd Koulibaly, a exprimé sa gratitude au chef de l’État pour la confiance placée en lui.

« Je ne suis pas venu ici par hasard, ce n’est pas mon secteur. J’ai été nommé parce qu’il fallait un homme de confiance et d’expérience pour succéder au ministre Namory. Je viens, à défaut d’améliorer ce qui a été fait, pour pérenniser les acquis. Pour cela, je compte sur l’appui de tous les collaborateurs du ministère des Transports et de la SOGEAG afin que nous puissions ensemble relever les défis », a-t-il indiqué.

À cette occasion, M. Koulibaly a également promis d’être à l’écoute de ses collaborateurs. « Parfois, quand les règles sont claires, il ne devrait pas y avoir d’animosité. Pour moi, la mesquinerie est l’œuvre des incompétents. Je ne suis pas un homme de grands discours, et je profiterai de l’expérience et de l’expertise de Namory Camara. Je suis un jeune novice, et je suis entièrement à votre disposition », a-t-il souligné.

S’adressant directement à ses collaborateurs, il a précisé : « Vous n’avez pas besoin d’être loyaux envers ma personne, mais envers la Fonction. Il faut retenir une chose : je suis ici par deux volontés, la volonté divine et celle d’une personne. Donc, si vous êtes loyaux envers moi personnellement, vous vous trompez de cible. Soyez loyaux envers la Fonction que j’incarne, soyez loyaux envers l’Institution. C’est cela qui est le plus important ».

La cérémonie s’est achevée par l’installation officielle du nouveau Directeur général dans ses fonctions.

