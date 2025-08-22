Glissement de terrain à Manéah : L’ONU se mobilise aux côtés des victimes et du Gouvernement

Le Système des Nations unies en Guinée exprime sa vive émotion et présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. Il tient également à exprimer sa solidarité et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, à la suite du glissement de terrain survenu à Manéah dans la nuit du 20 au 21 août 2025.

Dans un communiqué, le Gouvernement guinéen a indiqué que ce sinistre a entraîné l’ensevelissement de 22 bâtiments, dont une dizaine étaient habités. Le bilan provisoire fait état de quinze (15) décès et de douze (12) blessés, dont trois (03) extraits des décombres, ainsi que dix (10) personnes toujours portées disparues. Ce drame vient aggraver une situation déjà très critique, marquée par de lourdes pertes liées aux récentes inondations.

Nous saluons la mobilisation rapide du Gouvernement guinéen, de l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH), des forces de défense et de sécurité, de la Croix-Rouge ainsi que des habitants mobilisés pour porter secours.

« Nous partageons la douleur du peuple guinéen et présentons nos condoléances aux familles touchées par ce sinistre. Le Système des Nations Unies en Guinée reste aux côtés du Gouvernement et des communautés pour répondre aux besoins immédiats et soutenir la résilience », a déclaré Mme Kristèle YOUNÈS, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies en Guinée.

Le Système des Nations Unies, à travers ses agences, fonds et programmes, demeure pleinement engagé à soutenir les efforts de réponse et de relèvement, en étroite coordination avec les autorités nationales et locales. Les agences onusiennes évaluent actuellement, en concertation avec le Gouvernement et les partenaires humanitaires, les besoins afin de contribuer à :

l’appui immédiat aux secours et à la prise en charge des victimes ;

la mobilisation de moyens logistiques et techniques pour renforcer les opérations de réponse ;

l’accompagnement des communautés affectées vers une reprise rapide et résiliente.

Cet accompagnement s’inscrit dans une réponse plus générale aux inondations ayant touché plusieurs autres districts en Guinée.

Dans ce moment de douleur, le Système des Nations Unies se tient aux côtés du peuple guinéen avec solidarité et engagement.