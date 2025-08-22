Tragédie à Manéah : des professionnels de la santé mentale se mobilisent

Le drame survenu dans la commune de Manéah, préfecture de Coyah, n’a laissé aucune structure indifférente. Tous tentent, chacun à leur manière, d’apporter assistance aux victimes. Dans ce cadre, les psychologues de Guinée comptent jouer un rôle crucial en offrant un soutien psychologique gratuit aux sinistrés. Une initiative indispensable pour préserver la santé mentale de ceux ayant perdu des proches et des biens dans cette tragédie.

À la tête de cette mobilisation, le Dr Alhassane Cherif, psychologue clinicien, professeur d’université et écrivain, dirigera l’équipe de professionnels prêts à intervenir.

« Je suis à la tête d’une équipe dynamique. Nous allons apporter une assistance aux citoyens touchés par cette tragédie. Nous sommes à la disposition des sinistrés », a déclaré Dr Cherif.

Il a également appelé les autorités à mettre à leur disposition des espaces adaptés pour recevoir les victimes.

« Il nous faut un lieu d’écoute, par exemple un centre local où nous pourrions rencontrer les sinistrés individuellement. Cela nous permettrait de les recevoir dans de bonnes conditions et de leur offrir un soutien personnalisé dès le premier contact », a-t-il précisé.

Cette initiative reflète la mobilisation de la société civile guinéenne pour répondre aux besoins psychologiques des victimes, soulignant l’importance d’un accompagnement professionnel dans les situations de crise.

Ce drame a fait 15 morts, des blessés, des disparus (Bilan provisoire).

N’Famoussa Siby