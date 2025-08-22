ledjely
Manéah : le gouvernement appelle à l’évacuation des zones à risques

Par LEDJELY.COM

La nuit du 20 au 21 août 2025 restera gravée comme l’une des plus sombres de Manéah. Un glissement de terrain meurtrier a frappé la localité, emportant des vies et plongeant des familles entières dans le désespoir. Selon le bilan provisoire communiqué par les autorités, la catastrophe a fait 15 morts, 12 blessés, dont certains ont été extraits des décombres  et 10 personnes demeurent introuvables. Le drame a également englouti 22 bâtiments, dont une dizaine étaient encore habités au moment de l’éboulement.

Face à l’ampleur de la tragédie et à la menace persistante de nouveaux éboulements ou inondations, le gouvernement a lancé un appel pressant à l’évacuation immédiate des zones considérées comme dangereuses.

Ci-dessous, le communiqué du gouvernement :

