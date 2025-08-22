Élim. Coupe du monde 2026 : Paulo Duarte dévoile sa première liste avec des nouveautés 

À l’occasion de ses grands débuts à la tête du Syli national, Paulo Duarte a dévoilé sa toute première liste de joueurs convoqués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (USA, Canada, Mexique). La Guinée affrontera la Somalie le 5 septembre, puis l’Algérie le 8 septembre.
Des absences de poids
La liste publiée par le technicien portugais est marquée par de nombreux forfaits. Pour cause de blessure, Aguibou Camara, Saidou Sow et Ibrahima Diakité ne seront pas de la partie. D’autres cadres de l’équipe manquent également à l’appel : Naby Keita, Amadou Diawara, François Kamano, Morgan Guilavogui, Ilaix Moriba et Mohamed Bayo, pour diverses raisons.
Des retours et des nouveautés
Bonne nouvelle en revanche : Ibrahima Koné signe son grand retour dans le groupe.
Par ailleurs, Paulo Duarte a décidé de miser sur la jeunesse locale, en intégrant deux joueurs issus du CHAN et pensionnaires du Milo FC : Allasane Bangoura et Aboubacar Bachir Bangoura.
La liste complète des joueurs retenus :
Gardiens :
Moussa Camara
Soumaila Sylla
Ibrahima Koné
Défenseurs :
Mouctar Diakhaby
Mohamed Aly Camara
Dembo Sylla
Mohamed Soumah
Madiou Keita
Antoine Conté
Issiaga Sylla
Cheikh Oumar Sylla
Milieux :
Balla Moussa Conté
Morlaye Sylla
Abdoulaye Touré
Seydouba Cissé
Allasane Bangoura
Mory Konaté
Salif Soumah
Mohamed Mady Camara
Ibrahima Sory Bangoura
Attaquants :
Algasim Bah
Yadaly Djaby
Serhou Guirassy
Aboubacar Bachir Bangoura
Aliou Badara Baldé
Lonceny Camara