Élim. Coupe du monde 2026 : Paulo Duarte dévoile sa première liste avec des nouveautés 

À l’occasion de ses grands débuts à la tête du Syli national, Paulo Duarte a dévoilé sa toute première liste de joueurs convoqués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (USA, Canada, Mexique). La Guinée affrontera la Somalie le 5 septembre, puis l’Algérie le 8 septembre.

Des absences de poids

La liste publiée par le technicien portugais est marquée par de nombreux forfaits. Pour cause de blessure, Aguibou Camara, Saidou Sow et Ibrahima Diakité ne seront pas de la partie. D’autres cadres de l’équipe manquent également à l’appel : Naby Keita, Amadou Diawara, François Kamano, Morgan Guilavogui, Ilaix Moriba et Mohamed Bayo, pour diverses raisons.

Des retours et des nouveautés

Bonne nouvelle en revanche : Ibrahima Koné signe son grand retour dans le groupe.

Par ailleurs, Paulo Duarte a décidé de miser sur la jeunesse locale, en intégrant deux joueurs issus du CHAN et pensionnaires du Milo FC : Allasane Bangoura et Aboubacar Bachir Bangoura.

La liste complète des joueurs retenus :

Gardiens :

Moussa Camara

Soumaila Sylla

Ibrahima Koné

Défenseurs :

Mouctar Diakhaby

Mohamed Aly Camara

Dembo Sylla

Mohamed Soumah

Madiou Keita

Antoine Conté

Issiaga Sylla

Cheikh Oumar Sylla

Milieux :

Balla Moussa Conté

Morlaye Sylla

Abdoulaye Touré

Seydouba Cissé

Allasane Bangoura

Mory Konaté

Salif Soumah

Mohamed Mady Camara

Ibrahima Sory Bangoura

Attaquants :

Algasim Bah

Yadaly Djaby

Serhou Guirassy

Aboubacar Bachir Bangoura

Aliou Badara Baldé

Lonceny Camara