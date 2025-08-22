Manéah : « Certains même ont été dédommagés…voilà ce qui s’est présenté, avec l’entêtement », révèle Mamadouba Camara 

La commune de Maneah, située dans la préfecture de Coyah, a été durement touchée dans la soirée du mercredi 20 août 2025 par un violent glissement de terrain. Selon un bilan provisoire, l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes naturelles fait 15 morts, de plusieurs blessés et de personnes encore portées disparues. Le drame a plongé la localité dans le deuil et la consternation. Le Président de la délégation spéciale a révélé à notre micro qu’un processus de déguerpissement et de dédommagement avait été lancé, mais qui n’a pas poursuivi.

Sur place, les autorités locales et les forces de défense et de sécurité ont été mobilisées toute la nuit pour tenter de secourir les victimes et dégager les décombres.

Interrogé par la presse, Mamadouba Camara, président de la délégation spéciale de Manéah, a rappelé que des mesures préventives avaient pourtant été envisagées dans la zone.

« Il faudrait que la haute autorité qui s’intéresse déjà à cet aspect, depuis qu’on a fait des visites ici, avec l’hiérarchie, le Premier ministre même a fait des déplacements pour ici. Il est intervenu, il a donné des conseils. Certains même ont été dédommagés. On ne peut pas dire que tout le monde a été dédommagé. Tout ça, c’était la bonne volonté, n’est-ce pas, de la haute hiérarchie, de l’État, pour pouvoir inviter les familles à dégager dans la bonne collaboration. Mais voilà ce qui s’est présenté, avec l’entêtement », a-t-il déclaré.

Le responsable local a également précisé que les autorités administratives et sécuritaires, ainsi que le ministre de l’Habitat, étaient présents sur les lieux dès les premières heures du drame.

« Hier, de 20h, 21h, jusqu’à 5h du matin, jusqu’à maintenant d’ailleurs, toutes les autorités sont là. Toute la défense, tous les corps de défense et de sécurité sont là, comme vous avez remarqué. Et on a passé la nuit sous la pluie d’hier », a-t-il ajouté, invitant la presse à se référer aux services spécialisés pour le bilan officiel.

En attendant la consolidation des chiffres, les équipes de secours poursuivent les recherches afin de retrouver les disparus.

Aminata Camara