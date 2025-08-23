Le MATD suspend l’UFDG, une réunion d’urgence en vue (Source)

Selon un acte officiel publié par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD), l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), parti dirigé par l’ancien Premier ministre Cellou Dalein Diallo, est suspendue pour une durée de 90 jours. Le communiqué justifie cette mesure par des manquements aux obligations prescrites par la Charte des partis politiques.

« La décision intervient en raison du fait que, placés sous réserve pour un délai de quarante-cinq (45) jours, ces partis n’ont pas satisfait aux obligations qui leur étaient prescrites dans le rapport d’évaluation, ni aux exigences de conformité prévues par la Charte des partis politiques », précise le document.

Du côté de l’état-major de l’UFDG, la prudence est de mise. Aucune réaction officielle n’a encore été donnée. Toutefois, selon une source interne, une réunion d’urgence est convoquée lundi prochain afin d’examiner cette décision du MATD.

Cette suspension intervient à moins d’un mois du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre prochain, mais aussi à la veille d’une autre échéance importante : le verdict attendu le 28 août dans l’affaire du congrès du parti, suspendu par le MATD alors qu’il devait initialement se tenir le 6 juillet dernier.

Ledjely.com