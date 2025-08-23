ledjely
Accueil » Cas de Naby Keïta, Paulo Duarte révèle : « Naby Keïta m’a dit oui, puis ensuite non »
ActualitésSports

Cas de Naby Keïta, Paulo Duarte révèle : « Naby Keïta m’a dit oui, puis ensuite non »

Par LEDJELY.COM

En conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur du Syli national, Paulo Duarte, a dévoilé sa liste de 25 joueurs retenus pour affronter la Somalie (5 septembre) et l’Algérie (8 septembre), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. À cette occasion, il a tenu à expliquer les absences notables qui marquent son groupe.

« Nous avons 14 joueurs indisponibles pour ces matchs. Je ne peux pas entrer dans les détails de toutes ces absences. Certains n’ont pas de clubs, d’autres ne sont pas encore en forme ou en confiance. Je ne peux pas compter sur des joueurs qui ne sont pas prêts. Et je ne peux pas promettre que ceux qui manquent aujourd’hui reviendront forcément. Ce que je peux dire, c’est que certains sont méfiants, peut-être parce qu’ils ne croient pas vraiment en une qualification pour la Coupe du monde », a déclaré le technicien portugais.

Concernant le cas de Naby Keita, Duarte a apporté des précisions après un échange direct avec le capitaine du Syli.

« Au début, Naby Keita m’a dit oui, puis ensuite non. Désormais, je ne compte plus sur lui. Je préfère me concentrer sur les autres joueurs disponibles », a-t-il tranché.

Avec cette mise au point, Paulo Duarte assume pleinement ses choix et affiche sa volonté de miser sur un groupe soudé et compétitif, malgré l’absence de plusieurs cadres.

Lonceny Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

RDC : le ministère public requiert la peine de mort contre Joseph Kabila

LEDJELY.COM

Sangarédi : une fillette de 12 ans assassinée, le procureur promet justice

LEDJELY.COM

Guinée : l’UFDG, le RPG-AEC suspendus à moins d’un mois du référendum 

LEDJELY.COM

Élim. Coupe du monde 2026 : Paulo Duarte dévoile sa première liste avec des nouveautés 

LEDJELY.COM

Manéah : le gouvernement appelle à l’évacuation des zones à risques

LEDJELY.COM

Drame à Manéah : « 70 à 80 % des responsabilités incombent au gouvernement », accuse Diabaty Doré

LEDJELY.COM
Chargement....