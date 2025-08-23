Cas de Naby Keïta, Paulo Duarte révèle : « Naby Keïta m’a dit oui, puis ensuite non »

En conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur du Syli national, Paulo Duarte, a dévoilé sa liste de 25 joueurs retenus pour affronter la Somalie (5 septembre) et l’Algérie (8 septembre), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. À cette occasion, il a tenu à expliquer les absences notables qui marquent son groupe.

« Nous avons 14 joueurs indisponibles pour ces matchs. Je ne peux pas entrer dans les détails de toutes ces absences. Certains n’ont pas de clubs, d’autres ne sont pas encore en forme ou en confiance. Je ne peux pas compter sur des joueurs qui ne sont pas prêts. Et je ne peux pas promettre que ceux qui manquent aujourd’hui reviendront forcément. Ce que je peux dire, c’est que certains sont méfiants, peut-être parce qu’ils ne croient pas vraiment en une qualification pour la Coupe du monde », a déclaré le technicien portugais.

Concernant le cas de Naby Keita, Duarte a apporté des précisions après un échange direct avec le capitaine du Syli.

« Au début, Naby Keita m’a dit oui, puis ensuite non. Désormais, je ne compte plus sur lui. Je préfère me concentrer sur les autres joueurs disponibles », a-t-il tranché.

Avec cette mise au point, Paulo Duarte assume pleinement ses choix et affiche sa volonté de miser sur un groupe soudé et compétitif, malgré l’absence de plusieurs cadres.

Lonceny Camara