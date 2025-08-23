Manéah : le glissement de terrain fait 18 morts, les recherches se poursuivent

Le glissement de terrain qui a frappé Manéah, dans la préfecture de Coyah, continue de faire des victimes. Dans la soirée du vendredi 22 août, trois nouveaux corps ont été découverts sous les décombres, portant le bilan à 18 morts.

Les opérations de secours se poursuivent sans relâche, menées par un dispositif conjoint incluant le Génie militaire, la protection civile, la Croix-Rouge et plusieurs organisations humanitaires locales.

Malgré les conditions difficiles, les équipes s’activent pour retrouver d’éventuels survivants.

