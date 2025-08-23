Suspension : Un cadre du RPG AEC conteste l’« authenticité » de la décision

Le RPG Arc-en-ciel, parti politique dirigé par l’ancien président Alpha Condé, fait partie des formations suspendues pour une durée de 90 jours par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation. Selon le document publié vendredi soir, le parti est désormais interdit d’exercer ses activités politiques, une décision qui suscite déjà de vives réactions au sein du parti.

Pourtant, le RPG Arc-en-ciel remet en question l’authenticité de ce document, diffusé sur les réseaux sociaux, et qui, selon le parti, n’a pas été relayé par les médias publics.

« Nous avons vu le document circuler sur les réseaux sociaux, mais il n’a ni référence (ou illisible) ni numéro officiel. Nous avons consulté le journal des médias publics (RTG) pour confirmation, mais aucune annonce officielle n’a été faite. Nous n’avons pas été saisis. Pour le moment, nous ne commenterons pas un document sans référence », a déclaré une source interne au parti ce samedi.

Cette suspension survient dans un contexte politique déjà tendu et soulève des interrogations sur la transparence et la légitimité de la procédure adoptée par les autorités.

À noter que le RPG Arc-en-ciel avait déjà été suspendu lors de la publication des résultats définitifs de l’évaluation des partis politiques en mars dernier.

Ledjely.com