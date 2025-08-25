ledjely
Accueil » Guinée : la rentrée scolaire fixée au 25 septembre (MEPU-A)
ActualitésBasse-GuinéeEducationSociété

Guinée : la rentrée scolaire fixée au 25 septembre (MEPU-A)

Par LEDJELY.COM

Le ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) a tranché : les cours reprendront officiellement le jeudi 25 septembre 2025 sur toute l’étendue du territoire national.

Dans une communication rendu public ce lundi 25 août, le département dirigé par Jean Paul Cedy confirme la date déjà annoncée l’an dernier.

« le sujet des préparatifs de la rentrée scolaire prochaine a été abordé. La date d’ouverture des classes fixée l’année précédente est confirmée.  Le Ministère souhaite garantir aux élèves, neuf mois complets de cours.  Il a aussi été question de la permutation des enseignants pendant ces vacances mais avec recommandation d’un équilibre préalable à toute décision », précise le département.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Comprendre le Programme hautement stratégique SIMANDOU 2040

LEDJELY.COM

Kankan : Taliby Dabo est-il en fuite ?

LEDJELY.COM

Suspension du RPG AEC : « C’est un affront contre la dignité du peuple » (Demba Dansoko)

LEDJELY.COM

Taliby Dabo relance le débat sur les disparitions, TLP-Guinée appelle à l’action judiciaire

LEDJELY.COM

Procès Kabila : justice nécessaire ou bombe à retardement ?

LEDJELY.COM

Politique : « Bientôt, un RPG bis en Guinée » (Taliby Dabo)

LEDJELY.COM
Chargement....