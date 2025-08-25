Guinée : la rentrée scolaire fixée au 25 septembre (MEPU-A)

Le ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) a tranché : les cours reprendront officiellement le jeudi 25 septembre 2025 sur toute l’étendue du territoire national.

Dans une communication rendu public ce lundi 25 août, le département dirigé par Jean Paul Cedy confirme la date déjà annoncée l’an dernier.

« le sujet des préparatifs de la rentrée scolaire prochaine a été abordé. La date d’ouverture des classes fixée l’année précédente est confirmée. Le Ministère souhaite garantir aux élèves, neuf mois complets de cours. Il a aussi été question de la permutation des enseignants pendant ces vacances mais avec recommandation d’un équilibre préalable à toute décision », précise le département.

Ledjely.com