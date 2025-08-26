Sahel : les Etats-Unis reviennent à la charge

La méfiance et les suspicions qui minent les relations entre alliés occidentaux depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche ne se limitent pas à la crise russo-ukrainienne. Les Etats-Unis semblent désormais moins enclins à afficher une solidarité automatique envers la France. En témoigne la volonté de l’administration américaine de renouer les contacts avec les trois pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), hostiles à Paris au point de rejeter toute forme de coopération. Plus pragmatique et à l’affût des matières premières, en particulier minières, l’administration Trump n’hésiterait pas à offrir ses services sécuritaires aux juntes sahéliennes, en échange d’un accès privilégié aux ressources stratégiques dont regorgent le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Reste à savoir comment un tel partenariat pourrait se concrétiser, alors que la Russie paraît déjà bien implantée dans la région.

Certes, Donald Trump affiche une hostilité marquée envers la Chine. Mais cela ne l’empêche pas d’adopter certaines méthodes du géant asiatique quand elles servent ses intérêts. Ainsi, dans cette nouvelle offensive de charme américaine au Sahel, les droits humains et la démocratie risquent de passer au second plan. Sous Joe Biden, les coups d’Etat militaires avaient entraîné une suspension des relations avec les trois dirigés par des régimes militaires. Trump, lui, ne semble pas s’en formaliser. Comme Pékin, Washington envisagerait par ailleurs de bâtir un « deal » mines contre sécurité. Faute de liquidités, les juntes pourraient régler leur part par l’or, le lithium ou l’uranium.

Et le terrain est favorable. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger se montrent particulièrement réceptifs à cette offre : renouer avec la première puissance mondiale, sans subir les leçons de morale ni débourser des fonds inexistants, relève presque de l’inespéré. En prime, cela permet de desserrer l’étau diplomatique que la France tente d’imposer aux trois régimes.

Mais l’équation comporte de sérieuses inconnues. D’abord, qu’est-ce qui garantit que les promesses américaines en matière de lutte contre le terrorisme seront tenues ? Certes, avoir Washington comme allié constitue un atout majeur face aux groupes djihadistes. Mais l’expérience afghane a montré que même une superpuissance militaire ne suffit pas toujours à venir à bout d’une insurrection aussi complexe. Ensuite, la question de l’équité du futur partenariat reste entière : les trois pays sahéliens ne risquent-ils pas de brader leurs ressources, au détriment de toute stratégie de transformation locale ? Enfin, quid de la cohabitation avec la Russie ? Si certains estiment qu’Américains et Russes pourraient se tolérer sur le terrain sahélien, la rivalité pour le contrôle des ressources et l’influence sécuritaire rend ce scénario des plus incertains.

Mais au-delà du Mali, du Burkina Faso et du Niger, cette nouvelle doctrine de la diplomatie américaine pourrait bien faire tache d’huile sur l’ensemble du continent africain. Si, aux côtés de la Russie et de la Chine, les Etats-Unis venaient également à cautionner des régimes anticonstitutionnels, il ne fait guère de doute que le vent antidémocratique qui souffle depuis quelques années sur l’Afrique s’en trouverait renforcé et durerait encore davantage. C’est dire que ce nouvel attrait soudain de Donald Trump pour l’Afrique n’est peut-être pas la meilleure nouvelle pour le continent. Même si nos dirigeants, eux, pourraient y trouver leurs comptes.

Boubacar Sanso Barry