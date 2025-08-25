Suspension du RPG AEC : « C’est un affront contre la dignité du peuple » (Demba Dansoko)

Le ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) a annoncé, ce vendredi, la suspension pour une durée de 90 jours de trois formations politiques d’envergure nationale : le RPG Arc-en-ciel, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et le Parti pour le Renouveau et le Progrès (PRP). Dans son communiqué, le MATD justifie cette décision par des « manquements aux obligations prescrites par la Charte des partis politiques ». Le document précise que les partis concernés avaient été placés sous réserve pour un délai de quarante-cinq jours afin de se conformer aux recommandations d’un rapport d’évaluation. Faute d’avoir satisfait à ces exigences, ils écopent désormais d’une suspension de trois mois.

Cette annonce n’a pas tardé à susciter des réactions. Aboubacar Demba Dansoko, membre du bureau politique du RPG Arc-en-ciel, dénonce une mesure arbitraire et accuse la junte de poursuivre une stratégie d’exclusion politique.

« Nous ne sommes pas du tout étonnés de cet autre acte de la junte au pouvoir. Depuis le coup d’État du 05 septembre, le CNRD n’a pas modifié sa démarche : celle qui consiste à faire gérer la Guinée par un clan en isolant le peuple dans sa totalité et en méprisant son indignation. Certains partis n’avaient pas compris. Maintenant, tout le monde réalise que c’est un braquage et qu’il ne sert à rien de pleurnicher. Il faut faire partir la junte », a-t-il déclaré.

Le responsable politique estime que le régime actuel privilégie un cercle restreint au détriment de la majorité des Guinéens. « Toutes les familles qui ont un des leurs dans le cercle restreint de la junte ont leurs enfants nommés aux postes de responsabilités les plus élevés. Ils ont tous les droits et aucune obligation. Le reste du peuple est laissé pour compte », a-t-il souligné.

Face à ce qu’il considère comme un abus de pouvoir, Aboubacar Demba Dansoko appelle à une prise de conscience nationale « Il appartient au peuple de Guinée de tirer les conséquences de l’affront contre sa dignité. Les Guinéens de l’intérieur comme de l’extérieur doivent, à l’unisson, réfléchir pour le futur de notre pays. Il ne s’agit pas de baisser les bras. Il s’agit de lutter pour que notre pays se relève. Pour cela, il faut une unité d’action dans l’ensemble du pays et même dans la diaspora », a-t-il indiqué.

Enfin, il dénonce ce qu’il qualifie de promesses non tenues de la junte au pouvoir « La junte elle-même ne respecte pas ses engagements dans le processus de restitution du pouvoir aux civils. C’est l’invention, tous les jours, de slogans vides et de mouvements de propagande inutiles pendant que le pays est à terre. Les agissements du CNRD ne nous disent rien dès lors qu’il n’a pas été à mesure de parler au peuple et de dire les raisons du non-respect de ses engagements. Il s’agit d’une mesure qui ne repose sur aucune base légale. Il s’agit aussi d’une mesure qui n’empêchera pas les Guinéens de réclamer la fin de la transition », a-t-il martelé.

Il faut retenir que c’est la deuxième fois que le Parti d’Alpha Condé, ancien Président de la République de Guinée, soit suspendu. Il reste à savoir si le RPG Arc-en-ciel va remonter sur le ring ou s’il va désister.

Thierno Amadou Diallo