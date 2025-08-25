Taliby Dabo relance le débat sur les disparitions, TLP-Guinée appelle à l’action judiciaire

La Coordination Pays de Tournons La Page (TLP-Guinée) appelle à une action urgente des autorités judiciaires pour élucider la disparition forcée de plusieurs figures de la société civile guinéenne. L’organisation a réagi ce dimanche 24 août à Kankan, à la suite d’une conférence de presse animée par Taliby Dabo, cadre du RPG Arc-en-ciel. Lors de laquelle rencontre il a donné des nouvelles des acteurs de la société civile disparus plus d’une an.

Alors que l’inquiétude grandit au sein de la population et des défenseurs des droits humains quant au sort d’Oumar Sylla alias Foniké Menguè, Billo Bah, Marouane Camara et Sadou Nimaga, disparus depuis plusieurs mois, le discours de Taliby Dabo a ravivé le débat.

Selon lui, « ces hommes que vous pensez disparus mangent, s’habillent, dorment et suivent très bien l’actualité. Seulement, leur liberté de mouvement est restreinte. Et vous avez vu que depuis qu’ils sont gardés au secret, il y a le calme et aucun problème ».

Ces propos contredisent les déclarations antérieures du procureur général près la Cour d’appel de Conakry, de la Présidence de la Transition et du Gouvernement, qui avaient affirmé ne disposer d’aucune information sur les auteurs ou le lieu de détention des militants.

Face à cette contradiction, TLP-Guinée invite les procureurs généraux près les Cours d’appel de Conakry et de Kankan, malgré la période de vacances judiciaires, à diligenter des enquêtes. L’organisation exhorte les autorités à écouter les révélations de Taliby Dabo, présenté comme soutien du président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, et à identifier les auteurs, co-auteurs et complices de ces disparitions.

Pour TLP-Guinée, l’urgence est de lever le voile sur le lieu de détention de ces citoyens et de garantir leur droit fondamental à la liberté et à la sécurité.

Ledjely.com