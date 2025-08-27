ledjely
Accueil » Guinée : rentrée scolaire fixée au 15 septembre, colère et inquiétudes chez des parents d’élèves à Boké
ActualitésBasse-GuinéeGuinéeSociété

Guinée : rentrée scolaire fixée au 15 septembre, colère et inquiétudes chez des parents d’élèves à Boké

Par LEDJELY.COM

Le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation a annoncé que la rentrée scolaire 2025-2026 se tiendra le 15 septembre prochain. Mais à Boké, cette décision suscite déjà la grogne de nombreux parents d’élèves, qui dénoncent une mesure « précipitée » et « déconnectée des réalités sociales ».

À Tomboya, Aliya Camara, père d’élèves, estime que cette décision aurait dû être mieux concertée.

« Elle n’a pas été bien mûrie. Avant de fixer une telle date, il fallait associer les syndicats, les parents d’élèves, la FEGUIPAE, les associations… Or, le ministre a agi unilatéralement. J’ai l’impression que les mêmes erreurs du passé dans notre système éducatif se répètent », regrette-t-il.

Même son de cloche chez Jack Andréa, habitant de Yomboya, qui voit dans cette décision un manque de considération pour les vacances scolaires.

« Je la conteste. Cette date prouve que, cette année, la République de Guinée n’aura pas droit à trois mois complets de vacances », fustige-t-il.

Pour Ibrahim Khalil Diallo, la situation risque même d’envenimer les rapports déjà tendus entre parents et responsables d’écoles privées.

« Nous avons déjà du mal à acheter les fournitures scolaires. Et si en plus on nous demande de payer le mois de septembre pour seulement deux semaines de cours, cela créera forcément des tensions », avertit-il.

La contestation ne se limite pas aux parents. À peine quelques heures après l’annonce, le secrétaire général du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) a dénoncé sur les réseaux sociaux une « décision unilatérale », avertissant que toute mesure négligeant les droits des enseignants pourrait provoquer des remous.

À Boké comme ailleurs, la rentrée s’annonce donc sous haute tension, entre inquiétudes financières des parents, mécontentement syndical et critiques sur le manque de concertation.

Mamadou Bah, depuis Boké

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

« Sekouba Konaté est membre de l’AFP », persiste Aboubacar Soumah

LEDJELY.COM

Kankan : « Nos élèves sont prêts à revenir en classe », assure le DPE

LEDJELY.COM

Marine marchande : Paul Moussa Diawara et son adjoint suspendus pour « faute lourde »

LEDJELY.COM

Droit d’auteur : « les paiements se feront par virement bancaire » (BGDA)

LEDJELY.COM

Drame de Manéah : une « responsabilité partagée », dit un spécialiste en géotechnique

LEDJELY.COM

Guinée-Bissau : vent de panique au palais présidentiel

LEDJELY.COM
Chargement....