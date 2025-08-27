ledjely
Kankan : « Nos élèves sont prêts à revenir en classe », assure le DPE
Kankan : « Nos élèves sont prêts à revenir en classe », assure le DPE

Par LEDJELY.COM

La rentrée scolaire 2025-2026 est officiellement fixée au 15 septembre par le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation. Depuis l’annonce, le sujet divise : d’un côté, ceux qui soutiennent cette date, de l’autre, les responsables syndicaux qui la jugent prématurée et non consensuelle.

À Kankan, les autorités éducatives se préparent activement pour respecter le calendrier fixé. Le directeur préfectoral de l’éducation (DPE), Souleymane Daffé, se veut rassurant.  « Tout est prêt pour ouvrir les salles de classe le 15 septembre. Dans toutes les écoles, l’envie de revenir est déjà perceptible chez beaucoup d’élèves. Les cours de vacances se déroulent à merveille et témoignent de cet engouement », a-t-il déclaré.

Répondant aux critiques des syndicats, qui jugent la date irréfléchie, M. Daffé souligne : « Du 15 juin au 15 septembre, cela fait exactement trois mois de repos, ce qui est suffisant. Le calendrier a été élaboré avec sérieux, en prenant en compte tous les aspects pédagogiques », a-t-il indiqué. Il invite les syndicats à privilégier calme et harmonie pour garantir une année scolaire paisible : « L’absence de mouvements sociaux dans nos établissements se répercute directement sur les résultats. L’an dernier, nous avons obtenu d’excellents résultats, et cela n’aurait pas été possible sans la paix dans les écoles ».

Michel Yaradouno, depuis Kankan

