« Sekouba Konaté est membre de l’AFP », persiste Aboubacar Soumah

Lors d’une conférence de presse animée ce mercredi 27 août 2025 à la Maison commune des journalistes, le coordinateur national de l’Alliance des Forces Patriotiques (AFP), l’Honorable Aboubacar Soumah, a réagi aux propos de l’ancien président de la transition, le général Sékouba Konaté.

Ce dernier avait déclaré : « Je soutiens le président Doumbouya, mais je ne m’associerai jamais à un mouvement si un malhonnête en fait partie ».

Aboubacar Soumah a tenu à clarifier la situation. « Le général Sékouba Konaté est bel et bien membre de l’AFP. Même hier soir, nous étions au téléphone avec lui. Mais, malheureusement, chaque fois qu’une déclaration est faite en Guinée, certains médias modifient les propos, volontairement ou non, pour les interpréter à leur avantage. Nous, nous restons sereins : nous n’avons pas besoin de mentir ou de raconter des balivernes », a-t-il affirmé.

Le coordinateur de l’AFP a également rappelé que le président de la République leur a fixé une feuille de route claire.

« Les termes de référence que nous avons reçus du président disent ceci : ‘Allez unir les Guinéens, même ceux qui ne m’aiment pas, même ceux avec qui je ne partage pas les mêmes points de vue, même ceux avec lesquels nous avons des divergences d’opinions. Allez les unir et les rassembler en tant que filles et fils de la Guinée.’ À travers cette instruction présidentielle, nous n’avons pas à chercher qui a un problème avec x ou y. Notre mission est d’unir les Guinéens pour permettre le développement socio-économique de notre pays, au bénéfice de tous », a conclu Aboubacar Soumah.

Aminata Camara