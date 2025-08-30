Stade du 28 septembre : le CNOSG accepte de libérer les lieux mais réclame des garanties

Le ministère des Sports a annoncé, il y a quelques jours, la libération complète de l’enceinte du stade du 28 septembre de Conakry afin de permettre l’accélération des travaux de rénovation. Une exigence de la Confédération Africaine de Football (CAF) qui implique le déguerpissement du Palais des sports, du gymnase, du siège du Comité National Olympique et Sportif Guinéen (CNOSG), entre autres.

Face à cette décision, le président du CNOSG, Ben Daouda Nansoko, a convoqué une réunion d’urgence avec les acteurs concernés pour clarifier la position de l’institution.

À l’issue de la rencontre, il a tenu à souligner que, contrairement aux précédentes injonctions du ministère, cette fois-ci, des assurances ont été données.

« Ce n’est pas la première fois qu’on nous demande de quitter les lieux. Mais par le passé, on n’avait pas de point de chute et cela avait été mal géré. Aujourd’hui, la différence est que le ministre Bogola Haba nous a rassurés qu’il ne nous laissera pas tomber », a confié M. Nansoko.

Il précise que le ministre des Sports lui a même présenté la maquette du futur stade, qu’il qualifie d’« extraordinaire ». Toutefois, le CNOSG insiste sur l’importance de ne pas être abandonné dans ce processus.

« Nous sommes l’organe suprême du mouvement sportif en Guinée. Nous octroyons des bourses aux athlètes, formons des entraîneurs et accompagnons les fédérations. Si nous n’avons pas de siège, nos activités vont en pâtir », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le président du CNOSG a indiqué avoir accepté la proposition de libération des lieux, mais avec la ferme attente que le ministère honore ses engagements de relogement après les travaux.

« Le ministre nous a promis que trois grands bâtiments seront construits dans le nouveau complexe et qu’il fera tout pour nous y loger », a-t-il glissé.

Lonceny Camara