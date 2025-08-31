Accident mortel à Coyah : Charles Wright exige justice pour feu Mohamed Traoré

Depuis quelques jours, des réactions fusent de toutes parts en Guinée après l’accident mortel survenu jeudi dernier sur la nationale Coyah–Forécariah, impliquant l’artiste Seydouba Bangoura, alias Singleton. La victime, Mohamed Traoré, sexagénaire, a perdu la vie dans ce drame. Sa famille, qui a déjà porté plainte, réclame simplement justice.

Face à l’émotion suscitée, l’ancien ministre guinéen de la Justice, Alphonse Charles Wright, a réagi à travers un communiqué publié sur sa page Facebook. Il appelle les autorités compétentes à traiter ce dossier avec rigueur afin que justice soit rendue.

« J’ai appris avec la plus grande indignation et une profonde tristesse la disparition tragique du citoyen Mohamed Traoré, âgé d’une soixantaine d’années, lors d’un accident de circulation survenu ce jeudi 27 août 2025 dans la préfecture de Coyah », écrit-il.

Selon plusieurs témoignages, Singleton, présenté comme l’auteur présumé de l’accident, n’aurait pas immobilisé son véhicule ni apporté l’assistance nécessaire à la victime.

« Dans l’attente d’une enquête minutieuse, et sous réserve de la présomption d’innocence, je condamne avec la plus grande fermeté un tel comportement, qui ne rime ni avec le respect de la dignité humaine ni avec le caractère sacré de la vie », dénonce Charles Wright.

Il rappelle que l’article 217 du Code pénal guinéen prévoit des sanctions sévères contre tout conducteur reconnu coupable d’homicide involontaire par imprudence, inattention ou manquement à une obligation de sécurité.

Tout en soulignant que seule la justice est habilitée à faire la lumière sur cette affaire, l’ancien garde des Sceaux insiste : « La responsabilité pénale étant personnelle et individuelle, nul ne doit être au-dessus de la loi. Que justice soit rendue aux ayants droit de feu Mohamed Traoré ».

Balla Yombouno