Rareté de liquidités : la Banque centrale annonce l’arrivée de nouveaux billets

Après plusieurs semaines marquées par une crise de liquidités en Guinée, la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) a annoncé ce dimanche 31 août 2025, via ses canaux de communication, la réception d’un lot de nouveaux billets. Cette opération s’inscrit dans le calendrier préalablement fixé par le gouverneur, Dr Karamo Kaba, qui précise que d’autres commandes sont attendues d’ici la fin de l’année.

« Cette mesure vise à renforcer l’approvisionnement des banques commerciales et des distributeurs automatiques, afin de répondre aux besoins immédiats de la population et des opérateurs économiques », indique l’institution.

Toutefois, la BCRG souligne que l’injection de nouveaux billets ne saurait, à elle seule, résoudre la crise actuelle.

« Il est essentiel de rappeler que la crise du cash n’est pas une crise de production ou de distribution, mais une crise de circulation. En effet, un peu plus de 94 % des billets émis restent hors du circuit bancaire, conservés par les particuliers ou dans l’économie informelle. Résultat : une rareté artificielle du cash, malgré les efforts d’injection », a précisé Dr Karamo Kaba.

Pour y remédier, la BCRG affirme agir sur deux fronts :

Assurer l’approvisionnement en billets afin de couvrir les besoins immédiats ;

Promouvoir des solutions durables telles que la bancarisation, les paiements électroniques et le renforcement de la confiance dans le système bancaire.

« Plus que jamais, la sortie de crise dépend d’une responsabilité collective : ramener les billets dans le circuit bancaire et adopter progressivement les solutions digitales, pour bâtir une économie plus moderne et résiliente », conclut la Banque centrale.

Aminata Camara