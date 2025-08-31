Sam Haba, 23 ans : son avenir suspendu à une opération de 80 millions GNF

Âgé de 23 ans et orphelin de père depuis son enfance, Sam Haba a vu son rêve de poursuivre ses études s’effondrer. Élève en classe de 10ᵉ année, il a dû abandonner l’école en 2022 à cause d’une douleur persistante à la hanche, qui l’accompagne depuis 2018. Un appel à l’aide.

Sam raconte avec douleur ce long combat, marqué par la souffrance et l’abandon forcé de son parcours scolaire. « Je ressentais seulement des petites douleurs au niveau de la hanche. Je prenais des antidouleurs pour calmer la douleur et je pensais que c’était juste une petite chose. Mais au fil du temps, ça devenait grave. Et du coup, j’ai commencé à sentir que l’un de mes pieds était en train de maigrir et de monter. Et j’ai commencé à boiter maintenant », a-t-il confié, le désespoir dans la voix.

Aujourd’hui, Sam ne peut plus marcher correctement. Pire, il n’arrive ni à étudier, ni à travailler, ni même à effectuer certains gestes simples du quotidien comme se lever ou s’asseoir. Des consultations menées à l’hôpital régional de N’Zérékoré, à Conakry et même à Zao, ont toutes abouti à la même conclusion : seule une opération chirurgicale, une prothèse totale de la hanche, peut lui redonner l’espoir de revivre normalement.

Mais cette intervention a un coût insurmontable pour sa famille : 80 millions de francs guinéens. « Les médecins ont confirmé que seule une opération de prothèse totale de la hanche peut soulager cette douleur. Mais malheureusement, ma famille et moi n’avons pas les moyens pour payer cette opération. Parce qu’ils ont demandé 80.000.000 de francs guinéens », a expliqué Sam, visiblement meurtri.

Dans ce contexte de souffrance, Sam Haba lance un cri du cœur au Président Mamadi Doumbouya, à son gouvernement, ainsi qu’aux personnes de bonne volonté. « Aujourd’hui, je n’ai pas besoin de luxe. Je fais un appel au Président et aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour que je puisse marcher correctement, travailler, étudier et aider ma famille et construire un avenir meilleur », a-t-il plaidé.

À ses côtés, sa mère Marie Bény, épuisée par des années de lutte, partage sa détresse. Après avoir tenté en vain des recours auprès de guérisseurs traditionnels, elle place désormais tout son espoir dans la solidarité nationale. « Le seul moyen possible maintenant, c’est la prothèse de Reims totale. Voilà que j’ai tout fait en vain. Je suis au bout de mes moyens malheureusement. On a passé dans plusieurs hôpitaux sans gain de cause. Maintenant, si ce n’est pas l’aide extérieure, l’avenir de mon fils est impossible », a-t-elle indiqué.

Sans cette opération vitale, c’est l’avenir de Sam qui s’éteint peu à peu, lui qui rêvait simplement de continuer l’école et de bâtir un avenir meilleur pour lui et pour sa famille.

Foromo Fazy Béavogui, depuis N’Zérékoré