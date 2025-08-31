Référendum  : Dr Bernard Goumou appelle à un vote massif pour le « oui »

Après plusieurs mois de silence depuis son départ du gouvernement, l’ancien Premier Ministre refait surface. Alors que la campagne pour le référendum démarre, au cours d’un point de presse qu’il a nimé ce dimanche 31 août à Conakry, Dr Bernard Goumou a officiellement pris position en faveur de la nouvelle constitution soumise à référendum.

Après avoir invité l’assistance à observer une minute de silence à la mémoire des victimes de Maneah, Dr Goumou est revenu sur son silence depuis son départ du gouvernement « Depuis ma descente de charge du gouvernement, j’ai choisi le silence, car j’estime qu’un responsable public doit pouvoir s’effacer de bonne foi et laisser la place aux nouvelles autorités qui portent désormais la loupe de responsabilité de l’initiative de l’action publique. Ce silence est un attachement au principe de réserve », a-t-il soutenu.

Mais, a-t-il poursuivi, l’heure est venue de parler, face à un moment décisif pour le pays. « Aujourd’hui donc, ma prise de parole a un sens, parce qu’un enjeu fondamental se présente à notre pays : doter la Guinée d’une nouvelle constitution. Se doter d’une nouvelle constitution n’est pas seulement une simple formalité. C’est un acte fondateur à garantir la paix, la stabilité et la continuité de l’État, mais également à ancrer notre cher pays, la Guinée, dans le concert des nations avec responsabilité et dignité », a-t-il indiqué.

Prenant la parole en tant que citoyen, Dr Bernard Goumou dans une tenue tissu noir avec lunettes claires, a présenté son engagement actuel comme reposant sur deux piliers : le sens du devoir et l’envie de contribuer à bâtir la Guinée de demain. Affirmant sa loyauté envers le Président Général Mamadi Doumbouya, Dr Goumou a affirmé « Ma conviction, en plus de mon amitié et de ma loyauté envers le Président de la République, c’est que cette nouvelle constitution, elle est bonne pour la Guinée et représente un pas en avant pour chaque citoyen », a-t-il martelé.

Il a ensuite énuméré les raisons fondamentales de son soutien au projet « Pourquoi cette constitution ? D’abord, c’est pour tourner la page de la transition. Deuxièmement, c’est pour donner la légitimité démocratique à nos nouvelles autorités. Cette nouvelle constitution introduit des mécanismes de transparence, de contrôle du pouvoir et de reddition des comptes. Elle permet aux citoyens de choisir librement leurs représentants. Elle permet une construction inclusive de la Guinée à travers notamment l’éducation et la santé pour tous. Ce texte fondateur permet de semer la graine d’un avenir pour notre pays », a-t-il déclaré.

Faisant part de sa volonté de s’impliquer activement dans la campagne, il a annoncé une tournée nationale dans les jours à venir « De ce pas, j’irai à l’intérieur du pays pour rencontrer nos citoyens, nos frères et sœurs, pour expliquer de façon pédagogique les enjeux autour de cette nouvelle constitution, son contenu, et de leur expliquer les raisons profondes qui font du oui à cette nouvelle constitution un choix pour l’avenir », a-t-il souligné.

Clôturant son intervention, Dr Bernard Goumou a lancé un appel solennel à tous les citoyens « Cet engagement, c’est un appel pour une responsabilité partagée. Un appel pour ouvrir le livre d’une Guinée prospère, d’une Guinée stable et tournée vers l’avenir », a-t-il invité.

Thierno Amadou Diallo