Référendum du 21 sept : le PM appelle à voter « Oui »

Ce dimanche 31 août, débute la campagne pour le référendum du 21 septembre prochain. Ce, au terme de quelques semaines de vulgarisation du projet constitutionnel que soumet le gouvernement. Et pour lancer cette campagne, le premier ministre, Amadou Oury Bah, via le message ci-dessous, invitant les Guinéens à « vote massif et historique », dans trois semaines, appelle à voter « Oui ». Un « Oui », dont le chef du gouvernement assure qu’il n’est pas celui d’un camp contre un autre, mais plutôt celui de la Guinée unie et débout.

« Chers compatriotes, À l’aube d’un moment historique, nous nous adressons à vous avec espoir. Le dimanche 21 septembre, nous aurons rendez-vous avec notre destin. Ce jour-là, chacune et chacun d’entre nous pourra, avec responsabilité et fierté, écrire une nouvelle page de notre histoire commune.

Le projet de Constitution qui nous est proposé est le fruit de nos combats, de nos aspirations profondes, et de notre volonté collective de bâtir une République plus juste, plus démocratique et plus solidaire.

Ce texte consacre l’État de droit, renforce les libertés fondamentales, et ouvre des perspectives nouvelles pour la stabilité et le développement de notre Guinée. Comme en 1958, nous avons aujourd’hui l’opportunité de tourner la page des incertitudes, pour en ouvrir une autre, marquée par l’unité, la réconciliation et la confiance en notre avenir.

Durant plusieurs semaines, ce projet a été expliqué, partagé, débattu dans nos villes, nos campagnes, nos ambassades et consulats. Vous avez eu le temps de vous l’approprier. Le temps est venu de le soumettre à votre approbation.

Le Gouvernement vous invite à faire de ce vote un moment massif et historique. Dès demain, nous irons de nouveau à votre rencontre. Nous dialoguerons, nous confronterons nos idées, toujours dans le respect républicain.

Et le 21 septembre, nous vous invitons, partout en Guinée et dans la diaspora, à vous mobiliser pour le Oui.

Ce Oui, n’est pas celui d’un camp contre un autre. C’est celui de la Guinée unie et debout, choisissant la voie de la stabilité, du progrès et de la dignité retrouvée.

C’est un Oui pour la paix, un Oui pour des institutions modernes, un Oui pour transmettre un héritage solide aux générations futures.

Faisons de ce référendum l’expression vivante de notre démocratie et de notre volonté commune de forger notre destin collectif.

Ensemble, portons ce message d’unité, de renouveau et de Cohésion. Ensemble, faisons triompher la Guinée.

Vive la République, vive la Refondation, vive la Guinée ! »