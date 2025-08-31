Syli national : Duarte fustige les absents et promet une reconstruction

Après la publication de sa première liste pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l’absence de plusieurs cadres de l’équipe nationale a suscité de vives interrogations. Resté jusque-là silencieux, Paulo Duarte a profité d’une conférence de presse ce samedi à Kampala pour clarifier sa position. Le sélectionneur s’est montré particulièrement agacé par le comportement de certains joueurs qui ont refusé de rejoindre la sélection.

« Je ne comprends pas pourquoi certains footballeurs n’ont pas répondu à l’appel. Je ne citerai pas de noms, mais de toute ma carrière, je n’ai jamais vu ça ! Peu importe les raisons, un joueur ne doit jamais refuser une convocation. La sélection, ce n’est pas une option, c’est une fierté. C’est au sélectionneur de décider qui vient et quand », a martelé Duarte.

Le technicien portugais rappelle par ailleurs le contexte difficile.

« Nous venons de rater la qualification pour la CAN et nos chances pour la Coupe du monde sont déjà très minces. À huit points de retard, c’est extrêmement compliqué. Dans une telle situation, tous les joueurs, surtout les plus expérimentés, devraient être présents. Les problèmes de discipline existent dans beaucoup d’équipes africaines, mais cela ne justifie pas ce qui se passe ici », a-t-il affirmé.

Malgré la frustration, Paulo Duarte se veut optimiste et promet une refondation progressive du Syli national.

« Nous allons reconstruire cette équipe. Pas en trois mois, mais nous allons le faire. Nous travaillerons avec ceux qui sont là, parce qu’ils représentent aujourd’hui le visage du Syli. Quant aux autres, quand ils seront prêts, ils prendront eux-mêmes leur téléphone pour m’appeler et dire : ‘Coach, nous voulons revenir’. Je ne vais pas courir derrière eux, mais la porte ne sera jamais fermée », a-t-il fait savoir.

Avec ce discours ferme, Duarte envoie un message clair : priorité aux joueurs engagés et respectueux du maillot national.

Lonceny Camara