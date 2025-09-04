La Guinée inaugure son premier Data Center national et lance son domaine .GN

Jusqu’ici hébergées à l’extérieur, les données guinéennes disposent désormais d’une infrastructure nationale dédiée. Le 4 septembre 2025, la République de Guinée a procédé à l’inauguration de son premier Data Center certifié Tier III, d’une capacité de stockage de 5 000 téraoctets, ainsi qu’au lancement officiel du domaine national .GN, présenté comme un jalon majeur de la souveraineté numérique du pays.

La cérémonie s’est tenue à Conakry, en présence de membres du gouvernement, du corps diplomatique, d’institutions républicaines, de partenaires techniques, d’autorités religieuses et de nombreux citoyens. Représentant le chef de l’État, le ministre directeur de cabinet de la Présidence, Djiba Diakité, a ouvert l’événement en insistant sur la portée stratégique de ces infrastructures : « Pendant longtemps, nos données ont pu se retrouver un peu partout dans le monde, sans contrôle effectif. Aujourd’hui, nous changeons de paradigme. Dorénavant, nous choisissons la maîtrise et la sécurité de nos données. »

Implanté à Koloma, le Data Center s’étend sur plus de 600 m². Il comprend deux salles IT de 90 m² chacune, équipées de serveurs Dell et Cisco, et dotées de systèmes de sécurité avancés. Selon la ministre de des Télécommunications et de l’Economie numérique, Rose Pola Pricemou, l’infrastructure bénéficie d’une redondance énergétique 3N, de groupes électrogènes de 500 kVA, de transformateurs de 400 kVA, d’UPS avec régulation automatisée, d’une ferme solaire, ainsi que d’un dispositif complet de contrôle d’accès, de vidéosurveillance et de climatisation de précision.

L’autre moment fort de la journée a été le lancement du domaine national .GN, consacrant ainsi son rapatriement, alors qu’il était jusque-là hébergé à l’étranger. Désormais géré localement par l’association NIC.GN, ce domaine bénéficie de nouvelles installations et équipements modernes.

Rose Pola Pricemou a rappelé l’importance symbolique de cette reprise en main : « Il n’y a pas si longtemps, il n’était pas rare de voir des adresses officielles d’institutions en Gmail ou en Yahoo. Notre drapeau numérique flottait hors de nos frontières. Aujourd’hui, avec le rapatriement du .GN, nous corrigeons une anomalie historique. »

La ministre a également salué l’engagement de nombreux acteurs, parmi lesquels Fatou Soiré, citée comme ayant joué un rôle déterminant dans l’aboutissement de ce projet.

Cette ambition numérique nationale s’inscrit dans le cadre du programme Simandou 2040, une vision stratégique du développement guinéen, axée sur l’autonomie, la durabilité et l’innovation. Pour Djiba Diakité, cette nouvelle infrastructure est bien plus qu’un outil technologique. « Cet édifice est un héritage que nous laisserons aux générations futures pour qu’elles maîtrisent leurs données, leur innovation et leur avenir. Il nous servira pour continuer à renforcer ce développement harmonieux prôné par la vision du chef de l’Etat. »

La Guinée s’ouvre également à l’Afrique. En novembre 2025, Conakry accueillera le Transform Africa Summit, le plus grand rendez-vous du numérique du continent, sous l’égide de Smart Africa. Un événement rendu possible grâce à l’engagement du président Paul Kagame et du directeur général de l’organisation, présent à la cérémonie « Cet événement continental permettra de rassembler des chefs d’Etat et de gouvernement, des institutions, des partenaires et acteurs clés du secteur autour de la transformation digitale comme moteur de changement du continent », a assuré Rose Pola.

Il est à préciser que pour le rapatriement du domaine national (.GN), l’Etat a pu compter sur l’appui de nombreux partenaires au nombre desquels la Compagne des bauxites de Guinée (CBG). Une synergie bâtie autour d’une volonté commune de garantir à la Guinée une indispensable souveraineté numérique.

Thierno Amadou Diallo