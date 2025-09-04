ledjely
Accueil » Mouctar Diakhaby prévient : « C’était une erreur au match aller »
ActualitésJeunesseSociétéSports

Mouctar Diakhaby prévient : « C’était une erreur au match aller »

Par LEDJELY.COM

À la veille du duel face à la Somalie, lanterne rouge du classement FIFA (200ᵉ), Mouctar Diakhaby s’est présenté en conférence de presse au stade Nelson Mandela. Confiant, mais lucide, le défenseur du FC Valence a reconnu les manquements du match aller et appelle ses coéquipiers à rectifier le tir.

« Au match aller, on a raté énormément d’occasions face aux buts. Cette fois-ci, on doit être plus réalistes devant les cages. La Somalie avait bien joué son coup, mais demain, c’est à nous de faire la différence, de ne pas encaisser et surtout de gagner. Le groupe est confiant, on s’est bien préparé », a-t-il déclaré.

Au-delà de son rôle défensif, Diakhaby espère également apporter offensivement.

« Quand tu marques, tu gagnes en confiance. Si l’occasion se présente demain, je ne vais pas la louper. Il faut être beaucoup plus décisif, même si le groupe a été remanié avec l’arrivée des jeunes. On va les accompagner, retrouver de bonnes sensations et un bon état d’esprit. C’est vrai que ces derniers temps, ça a été très compliqué », a-t-il martelé.

Interrogé sur ses premiers jours avec le nouvel entraîneur, le joueur se dit séduit par sa méthode.

« Ça fait à peine une semaine qu’on travaille ensemble, mais c’est quelqu’un de très rigoureux, avec beaucoup de principes. À nous, joueurs, de répondre à ses attentes. Le mot d’ordre, c’est la motivation, l’énergie et surtout jouer avec le cœur », a conclu le capitaine de la défense guinéenne.

Lonceny Camara

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

La Guinée inaugure son premier Data Center national et lance son domaine .GN

LEDJELY.COM

Élim. Coupe du Monde 2026 : Somalie-Guinée, un match à ne pas rater pour le Syli

LEDJELY.COM

Congrès : la Cour suprême déboute l’UFDG

LEDJELY.COM

Appel à proposition : Unicef Guinée sollicite des entreprises qualifiées pour l’exécution des travaux de génie civil en 05 lots au siège de l’ANSS

LEDJELY.COM

Téléphone au volant : Black M risque une suspension de son permis en Côte d’Ivoire  

LEDJELY.COM

Opinion : portrait d’une Guinée en trompe-l’œil

LEDJELY.COM
Chargement....