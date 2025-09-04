Mouctar Diakhaby prévient : « C’était une erreur au match aller »

À la veille du duel face à la Somalie, lanterne rouge du classement FIFA (200ᵉ), Mouctar Diakhaby s’est présenté en conférence de presse au stade Nelson Mandela. Confiant, mais lucide, le défenseur du FC Valence a reconnu les manquements du match aller et appelle ses coéquipiers à rectifier le tir.

« Au match aller, on a raté énormément d’occasions face aux buts. Cette fois-ci, on doit être plus réalistes devant les cages. La Somalie avait bien joué son coup, mais demain, c’est à nous de faire la différence, de ne pas encaisser et surtout de gagner. Le groupe est confiant, on s’est bien préparé », a-t-il déclaré.

Au-delà de son rôle défensif, Diakhaby espère également apporter offensivement.

« Quand tu marques, tu gagnes en confiance. Si l’occasion se présente demain, je ne vais pas la louper. Il faut être beaucoup plus décisif, même si le groupe a été remanié avec l’arrivée des jeunes. On va les accompagner, retrouver de bonnes sensations et un bon état d’esprit. C’est vrai que ces derniers temps, ça a été très compliqué », a-t-il martelé.

Interrogé sur ses premiers jours avec le nouvel entraîneur, le joueur se dit séduit par sa méthode.

« Ça fait à peine une semaine qu’on travaille ensemble, mais c’est quelqu’un de très rigoureux, avec beaucoup de principes. À nous, joueurs, de répondre à ses attentes. Le mot d’ordre, c’est la motivation, l’énergie et surtout jouer avec le cœur », a conclu le capitaine de la défense guinéenne.

Lonceny Camara