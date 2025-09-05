Baro : Ousmane Gaoual ouvre la campagne référendaire sous le signe de l’unité

La sous-préfecture de Baro, dans la préfecture de Kouroussa (région de Kankan), a vibré ce vendredi 5 septembre 2025 au rythme de la campagne référendaire pour le scrutin constitutionnel du 21 septembre prochain. Pour ce premier grand rendez-vous, le ministre des Transports, Ousmane Gaoual Diallo, a conduit une délégation gouvernementale accueillie dans une ambiance festive par une foule nombreuse.

Vêtus de t-shirts blancs à l’effigie du général Mamadi Doumbouya, les habitants de Baro ont réservé un accueil chaleureux au cortège ministériel, entre chants, danses, vrombissements de motos et prières collectives.

Prenant la parole, Ousmane Gaoual Diallo a rappelé l’enjeu de ce scrutin qu’il qualifie de « tournant décisif » pour l’avenir du pays.

« Cette Constitution n’est pas l’œuvre d’un homme ni d’un clan. Elle est le fruit d’une pensée collective, issue de la participation de nombreux Guinéens », a-t-il déclaré.

Le ministre a ensuite énuméré quelques innovations majeures contenues dans le projet de nouvelle Constitution : la gratuité et l’obligation scolaire de 5 à 17 ans, la parité homme-femme, l’érection des langues nationales en langues officielles, la protection du foncier au profit des Guinéens, ainsi qu’une couverture santé universelle.

Pour lui, ces réformes traduisent l’ambition d’une Guinée « plus démocratique, plus juste et plus moderne », a-t-il souligné avant d’inviter les citoyens de Baro à voter OUI au référendum du 21 septembre 2025.

Le choix de Baro comme point de départ de la campagne n’est pas anodin, a insisté le ministre. Terre d’histoire et patrie de figures politiques majeures, dont l’ancien président Alpha Condé, la localité symbolise à ses yeux le lien entre mémoire et avenir.

« En lançant notre campagne ici, nous voulons dire que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Pas à une personne, pas à un clan. L’unité nationale, la paix et le vivre-ensemble doivent triompher sur les divisions et la haine », a martelé Ousmane Gaoual Diallo.

La rencontre s’est terminée par une visite aux sages et à la notabilité de Baro où des prières et bénédictions ont été faites pour la Guinée.

N’Famoussa Siby