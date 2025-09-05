Mondial 2026 : victoire précieuse du Syli face à la Somalie à Kampala

Opposée à la Somalie ce vendredi à Kampala, dans le cadre de la septième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Guinée se devait absolument de l’emporter pour rester en vie dans sa poule.

Dès l’entame, les Guinéens prennent le contrôle du ballon, comme lors du match aller. Après un quart d’heure de jeu, Aliou Badara, parfaitement lancé, manque son face-à-face avec le gardien somalien. Quelle occasion manquée ! Malgré leur domination, les joueurs du Sily peinent à concrétiser. À la 22ᵉ minute, sur un corner bien exécuté, Aliou Badara trouve Serhou Guirassy dans la surface. L’attaquant guinéen ne tremble pas et catapulte le ballon au fond des filets : 1-0.

Ce but réveille les Somaliens, qui tentent de réagir. Sur une déviation de la tête, un attaquant se retrouve face à Moussa Camara “Pinpin”, mais sa tentative n’est pas cadrée. Quelques minutes plus tard, Guirassy double la mise, mais son but est refusé pour hors-jeu. La pause intervient sur ce score de 1-0.

À la reprise, le Syli poursuit sa domination. À l’heure de jeu, la Somalie croit égaliser, mais l’arbitre avait déjà sifflé une faute. Dans la foulée, la Guinée réagit : sur un corner frappé par Morlaye Sylla, le gardien somalien repousse, mais le ballon heurte son défenseur qui marque contre son camp. 2-0 pour le Sily à la 63ᵉ minute.

La fin de match est plus ouverte, les Somaliens se créent une grosse occasion, mais sans réussite. Dans le temps additionnel, le jeune Aboubacar Bachir, tout juste entré en jeu à la place de Guirassy, illumine la rencontre par une action de grande classe : festival offensif, passe pour Alassane qui combine avec Ousmane, lequel conclut pour le 3-0.

Au coup de sifflet final, la Guinée s’impose logiquement par trois buts d’écart et reprend espoir dans la course à la qualification.

Lonceny Camara