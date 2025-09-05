Appel à manifestation des FVG : Constat sur l’axe Bambéto-Hamdallaye

Sous une pluie battante, la vie suit son cours sur l’axe Le Prince, marqué ce vendredi 5 septembre par l’appel à manifestation des Forces Vives de Guinée (FVG), une date qui coïncide avec les quatre ans de gouvernance du CNRD. Entre 10 h et 11 h, le constat sur le terrain met en évidence deux réalités contrastées.

À Bambéto, la plupart des boutiques sont restées fermées. Les rues donnent l’image d’un quartier presque à l’arrêt. Seuls quelques magasins ont ouvert, mais la majorité des commerçants ont gardé leurs rideaux baissés. Aux carrefours, des pick-up de gendarmes, garés çà et là, surveillent de près les allées et venues.

À Hamdallaye, le décor est bien différent. Les boutiques sont majoritairement ouvertes, les vendeurs étalent leurs marchandises et les habitants vaquent librement à leurs occupations. Rares sont les commerces restés fermés. Là aussi, plusieurs pick-up de gendarmes stationnent au carrefour, traduisant une présence sécuritaire renforcée.

En dépit de l’appel lancé par les FVG, aucune mobilisation significative n’a été observée sur le terrain. Entre Bambéto et Hamdallaye, l’axe Le Prince a finalement vécu une journée contrastée, où la manifestation annoncée ne s’est pas matérialisée.

M’Mah Cissé