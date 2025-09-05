ledjely
Accueil » Appel à manifestation des FVG : Constat sur l’axe Bambéto-Hamdallaye
A la une

Appel à manifestation des FVG : Constat sur l’axe Bambéto-Hamdallaye

Par LEDJELY.COM

Sous une pluie battante, la vie suit son cours sur l’axe Le Prince, marqué ce vendredi 5 septembre par l’appel à manifestation des Forces Vives de Guinée (FVG), une date qui coïncide avec les quatre ans de gouvernance du CNRD. Entre 10 h et 11 h, le constat sur le terrain met en évidence deux réalités contrastées.

À Bambéto, la plupart des boutiques sont restées fermées. Les rues donnent l’image d’un quartier presque à l’arrêt. Seuls quelques magasins ont ouvert, mais la majorité des commerçants ont gardé leurs rideaux baissés. Aux carrefours, des pick-up de gendarmes, garés çà et là, surveillent de près les allées et venues.

À Hamdallaye, le décor est bien différent. Les boutiques sont majoritairement ouvertes, les vendeurs étalent leurs marchandises et les habitants vaquent librement à leurs occupations. Rares sont les commerces restés fermés. Là aussi, plusieurs pick-up de gendarmes stationnent au carrefour, traduisant une présence sécuritaire renforcée.

En dépit de l’appel lancé par les FVG, aucune mobilisation significative n’a été observée sur le terrain. Entre Bambéto et Hamdallaye, l’axe Le Prince a finalement vécu une journée contrastée, où la manifestation annoncée ne s’est pas matérialisée.

M’Mah Cissé 

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Procès Singleton : le frère du défunt dénonce le comportement de l’artiste

LEDJELY.COM

Arrivée en France : le parcours semé d’embûches d’une étudiante guinéenne

LEDJELY.COM

Bah Oury renonce-t-il à ses ambitions au profit du général Doumbouya ?

LEDJELY.COM

La Synergie GMD25 se déchire… et une partie fait ses valises pour l’AFP

LEDJELY.COM

Syli national A : Paolo Duarte nommé sélectionneur 

LEDJELY.COM

Guinée : les Forces Vives accusent le général Doumbouya de « confiscation du pouvoir » et appellent à la mobilisation à partir du 5 septembre

LEDJELY.COM
Chargement....