Quand les Fennecs croisent le Syli, le suspense est total. Chaque rencontre offre un spectacle intense, et le public en redemande. Ce lundi, ce choc se jouera loin de leurs bases : c’est le Royaume chérifien qui servira de théâtre à ce duel crucial. Après sa prestation remarquable face à la Somalie (3-0), le Syli peut-il rééditer l’exploit ? L’équation est simple : l’Algérie vise une qualification rapide après avoir manqué le dernier Mondial, tandis que la Guinée, dos au mur, doit gagner tous ses matches restants pour espérer décrocher la deuxième place et atteindre les playoffs. Alors, comment aborder ce rendez-vous décisif ? Nos experts se prononcent.

Pour Ousmane Barry, consultant sportif « Pour rester dans la course, la Guinée doit impérativement remporter ce match », a-t-il lancé.

Plus loin, il souligne : « Actuellement 4e du groupe G avec 10 points, chaque rencontre devient une finale. Une victoire serait un pas important pour relancer le Syli avant les derniers matches de qualification ».

« Face à une équipe algérienne solide et expérimentée, chaque minute comptera. Les Guinéens doivent rester concentrés du début à la fin et privilégier le collectif avant toute individualité », ajoute-t-il.

Pour Oushaka Kamara, journaliste sportif, la réussite passera par une discipline tactique irréprochable.

« Les joueurs devront accepter de subir lors des temps forts algériens et rester parfaitement organisés. Le milieu de terrain devra assurer précision et finesse dans les passes et les transitions. Chaque relance doit être réfléchie pour contrer les attaques et créer des occasions », soutient-il.

Ousmane Barry, consultant sportif, y croit : « Ce match rappelle la qualification à la CAN contre la RDC. Le Syli réagit toujours dans les situations difficiles. Nous avons les moyens de battre cette équipe algérienne, moins tranchante depuis la CAN 2019. Mais il faudra jouer libéré, exploiter nos forces et offrir un vrai spectacle au peuple ».

« Côté guinéen, malgré quelques absences, le collectif peut faire la différence. Du côté algérien, des stars comme Riyad Mahrez, Houssem Aouar ou Rayan Aït Nouri représentent un danger, mais elles sont prenables. Il faudra tout donner pour ne pas avoir de regrets », conclut Barry.

Ce lundi, le Syli national aura l’occasion de prouver qu’il sait se transcender sous pression. Une victoire pourrait non seulement relancer la course à la qualification, mais aussi confirmer que, face aux défis, le Syli sait écrire l’histoire.

Lonceny Camara