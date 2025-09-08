ledjely
Siguiri : un couple perd la vie dans un violent accident au rond-point de Tiguibiri

Par LEDJELY.COM

Un grave accident de la circulation a coûté la vie à un couple, dans la soirée du dimanche 7 septembre 2025, au rond-point de Tiguibiri, un district relevant de la commune urbaine de Siguiri. Selon les témoignages recueillis sur place, un véhicule est entré en collision avec leur moto, entraînant le drame tragique.

Dr Abdoulaye Bachir Condé, médecin d’appui aux urgences médico-chirurgicales de l’hôpital préfectoral de Siguiri, est revenu sur les circonstances.

« Hier soir, vers 18 heures, nous avons reçu l’alerte des citoyens signalant un accident au rond-point de Tiguibiri. L’ambulance s’est rapidement rendue sur les lieux. Malheureusement, le conducteur de la moto était déjà décédé sur place. Sa femme, qui se trouvait derrière lui, était grièvement blessée. Nous lui avons prodigué les premiers soins avant de la transporter à l’hôpital, mais peu de temps après, elle a également succombé à ses blessures », a-t-il expliqué.

Les victimes ont été identifiées comme suit : Amadou Keita, 40 ans, marchand résidant à Kodiarani, originaire de Mamou (sous-préfecture de Gnara) et Fatoumata Diallo, 30 ans, ménagère, épouse du défunt.

D’après le médecin, les deux présentaient un polytraumatisme sévère, ce qui a entraîné leur décès.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri

