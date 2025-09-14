Siguiri : trois adolescents périssent par noyade à Sounsounkorobo

Dans la nuit du samedi 13 septembre 2025, aux environs de 23h, les corps de trois adolescents ont été repêchés d’un marigot à Sounsounkorobo, un secteur relevant du quartier Kouroudakoro 1, dans la commune urbaine de Siguiri.

Selon les informations recueillies par notre correspondant, les victimes, originaires du quartier Hérémakono (secteur Limanya), s’étaient rendues à Sounsounkorobo pour se laver. Ils étaient au nombre de cinq, mais les trois premiers à plonger dans l’eau n’en sont jamais ressortis. Leurs camarades, pris de panique, ont aussitôt alerté le voisinage. Prévenues, les autorités locales et communales ont mobilisé des équipes de recherche. Ce n’est qu’aux environs de 23h que les corps sans vie ont été retrouvés.

Contacté, Dr Abdoulaye Bachir Condé, médecin d’appui aux urgences médico-chirurgicales de l’hôpital préfectoral de Siguiri, a confirmé qu’il s’agit bien d’un cas de noyade.

« Nous avons reçu trois dépôts de corps. Il s’agit de Mamady Camara, 12 ans, apprenti mécanicien ; Daouda Keïta, 12 ans, élève et Amara Doumbouya, 12 ans. Tous résidaient à Hérémakono », a-t-il indiqué.

Informé, le procureur Ibrahima 1 Camara a ordonné la remise des corps aux familles pour inhumation.

Ibrahima Camara, depuis Siguiri