Lansanaya : le CJFLG réclame des sanctions après la mort d’une fillette violée

Par LEDJELY.COM

C’est un drame qui plonge Lansanaya dans l’émoi. Une jeune fille âgée de 12 ans a perdu la vie après avoir été victime d’un viol attribué à son propre tuteur, un homme de 36 ans, selon des témoignages.

Transportée d’urgence à l’hôpital Donka, la fillette n’a pas survécu à ses blessures. Le présumé auteur a été arrêté et placé en détention au Service de protection des personnes vulnérables. Une procédure judiciaire est en cours pour que justice soit rendue.

Dans une déclaration rendue publique, le Club des Jeunes Filles Leaders de Guinée (CJFLG) a exprimé sa consternation et condamné avec fermeté cet acte qu’il qualifie « d’ignoble ». L’organisation assure suivre de près l’évolution du dossier aux côtés de ses partenaires, afin de veiller à ce que ce crime ne reste pas impuni.

Ci-dessous, le communiqué du CJFLG :

