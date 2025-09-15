Kouroussa : Un citoyen arrêté en possession de Tramadol

L’interpellation a eu lieu dans le quartier Saman, dans la commune urbaine de Kouroussa. Un jeune homme d’une trentaine d’années a été arrêté pour vente et consommation de stupéfiants interdits par les autorités guinéennes. Les éléments de la brigade d’intervention de la police ont mené cette opération ce lundi matin dans ce quartier périphérique.

Au total, 300 comprimés ont été saisis, et Mandjou Keita, principal mis en cause, a été interpellé. Devant la presse, il n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés.

En revenant sur cette opération, le capitaine Sayon Tromba Camara, chef de la brigade d’intervention du commissariat central de Kouroussa, a déclaré que « Nous avons interpellé un citoyen du quartier Saman pour vente et consommation de produits appelés Trama Dol. Plus de 300 comprimés ont été saisis. C’est un fléau qu’il faut combattre car beaucoup de nos enfants sont en danger. Notre mission est de réprimer de telles pratiques et de retrouver ses complices. C’est un combat ordonné par notre hiérarchie et cela demeure notre quotidien », a-t-il affirmé.

À Kouroussa, comme partout en Haute-Guinée, la consommation de stupéfiants est devenue une source de préoccupation majeure pour les jeunes. Pour y remédier, une synergie d’efforts est nécessaire, rappelle l’officier.

« Nous lançons un appel aux citoyens pour nous fournir des informations. La semaine dernière déjà, nous étions avec les chefs de quartiers afin d’identifier les lieux à risque. Toutes ces pratiques doivent être combattues, et avec l’appui de chacun, nous ferons le maximum », a-t-il conclu.

Michel Yaradouno