Accueil » Distribution des cartes d’électeurs : entre lenteur et confusion
Distribution des cartes d’électeurs : entre lenteur et confusion

Par LEDJELY.COM

La distribution des cartes d’électeurs se poursuit dans plusieurs centres de Coyah, en prélude au référendum prévu le 21 septembre. A travers un constat fait ce lundi 15 septembre, si les premiers jours avaient suscité un fort engouement, les responsables de centres notent aujourd’hui un ralentissement du rythme et une baisse de la mobilisation des citoyens.

Au centre de Taffory, le président de la distribution indique que les opérations avaient démarré dans une ambiance marquée par une forte affluence. Toutefois, il constate qu’au fil des jours, le nombre de personnes se présentant pour récupérer leurs cartes a considérablement diminué.

« Au départ, nous enregistrions un flux important, avec environ 800 à 900 cartes distribuées par jour. Mais aujourd’hui, les citoyens viennent au compte-gouttes : parfois seulement 30 à 50 cartes sont remises dans la journée », a confié Mohamed Amine Soumah. Sur les 12 lots répartis par bureau de vote, de 100 à 150 cartes chacun, il ne reste plus qu’environ 350 documents à distribuer, preuve que la majorité des électeurs ont déjà récupéré leurs cartes, même si certains tardent encore à se manifester.

Même constat dans le quartier de Gombayah Nord, où, sur un total de 6 000 cartes disponibles, près de 3 900 ont déjà été distribuées, soit un taux de retrait avoisinant 65 %. Toutefois, l’ambiance reste marquée par une baisse progressive de la fréquentation. Plusieurs cartes demeurent encore sur place.

Le président du centre de distribution de Gombayah Nord, Facinet Conté, explique cette situation par plusieurs difficultés rencontrées par les électeurs. « Beaucoup de citoyens ne connaissent pas exactement leur centre. Certains se présentent ici, mais après vérification, on se rend compte que leur carte se trouve dans un autre centre. Cette désorientation explique en partie le retard dans la récupération », a-t-il souligné.

À quelques jours du scrutin, la réussite de ce processus de distribution repose sur une meilleure communication et une mobilisation citoyenne accrue. Si les chiffres montrent un taux de retrait encourageant, la lenteur observée ces derniers jours pourrait compromettre la pleine participation de tous les électeurs.

Reste à savoir si les derniers concernés feront le pas nécessaire pour récupérer leur carte à temps, condition indispensable pour que leur voix compte le jour du vote.

Alya Soumah

