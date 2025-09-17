Appel à manifestation d’intérêt : Unicef Guinée veut actualiser sa base de données de fournisseurs de biens et prestataires de service potentiels

Dans le cadre de l’actualisation de sa base de données de fournisseurs de biens et prestataires de service potentiels, dans divers domaines clés de ses opérations, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) en Guinée lance le présent avis d’appel à manifestations d’intérêt.
- Les prestataires et fournisseurs à sélectionner doivent être régulièrement constitués, justifier d’une expérience pertinente ou d’un savoir-faire établi dans leur domaine d’activité ou d’expertise ;
- La liste des domaines de prestation concernés ainsi que celle des pièces à fournir peuvent être consultées à la réception de l’UNICEF Guinée, aux adresses indiquées ci-dessous, tous les jours ouvrables de 8h à 17h. Ces listes peuvent également être demandées par courrier électronique à l’adresse suivante : emarches-gn@unicef.org;
- Le dossier complet de manifestations d’intérêt (MI) est à soumettre soit électroniquement à l’adresse emarches-gn@unicef.org, soit par dépôt physique en mentionnant la référence « AMI-GUI-2025-09_CODE_INTITULE EXACT » du domaine pour lequel l’intérêt est manifesté sur l’enveloppe ou en objet du mail. (Ex : AMI-GUI-2025-09_ B-1.1.2_ Fourniture d’articles scolaires) ;
- Les manifestations d’intérêt seront réceptionnées, tous les jours ouvrables de 8h à 17h à l’une des adresses que vous trouverez en cliquant sur le lien ci-dessous :