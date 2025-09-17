L’unité ou la défaite : l’avertissement de Maurice Kamto aux candidats

À moins d’un mois du scrutin présidentiel prévu le 12 octobre, Maurice Kamto, leader politique et figure de l’opposition camerounaise, a adressé un message fort aux candidats en lice. Dans un appel publié ce mercredi depuis la capitale, il exhorte les leaders de l’opposition à dépasser leurs intérêts personnels pour offrir aux Camerounais une chance réelle de changement pacifique.

« Nous sommes à un moment historique où un basculement politique est possible », affirme Maurice Kamto. Selon lui, si les onze candidats de l’opposition s’unissaient derrière l’un des plus expérimentés d’entre eux, ou à défaut formaient une coalition stratégique, une dynamique populaire irrésistible pourrait se déclencher, rendant la victoire inéluctable face au candidat du RDPC.

Dans son message, il insiste sur la responsabilité individuelle des candidats : « N’inversons pas les rôles : la responsabilité politique première et cruciale est sur les épaules des candidats et non sur celles d’un quelconque ‘faiseur de roi’ ». Il appelle ainsi les opposants à clarifier rapidement leur stratégie pour éviter la dispersion des voix et maximiser les chances d’un véritable changement.

Maurice Kamto lance également un appel particulier à deux candidats originaires du Nord du pays, les invitant à faire preuve de patriotisme et à s’engager pleinement dans ce qui pourrait devenir un rendez-vous historique avec l’avenir du Cameroun. « Il ne reste plus beaucoup de temps. Les candidats et leurs équipes peuvent encore tout rattraper en travaillant nuit et jour pour atteindre cet objectif capital pour notre pays », souligne-t-il.

Maurice Kamto appelle donc l’opposition à l’unité et à la responsabilité, soulignant que la victoire électorale et le changement pacifique dépendent désormais de leur capacité à travailler ensemble et à placer les intérêts du peuple au-dessus des ambitions personnelles.

Siby