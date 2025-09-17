Campagne référendaire : à Labé, Cellou Baldé, maître d’œuvre d’une mobilisation historique

À quelques heures de la clôture de la campagne référendaire, prévue ce jeudi à Labé, la cité sainte de Karamoko Alpha Mo vibre déjà au rythme d’une ferveur inédite. Au centre de cette dynamique, un nom s’impose avec force : Mamadou Cellou Baldé, ministre de la Jeunesse et coordinateur préfectoral, véritable architecte d’une mobilisation qui fera date dans l’histoire de la préfecture.

Dès le lancement des activités, le ministre Baldé a fédéré autour de lui les principales structures de jeunes et de femmes, définissant une stratégie claire : transformer la journée finale de la campagne en un moment de communion et de démonstration éclatante de l’adhésion de Labé à la vision de refondation nationale portée par le Président de la République, Son Excellence le Général Mamadi Doumbouya.

Dans un discours empreint de détermination et d’esprit rassembleur, il a lancé un appel vibrant à l’unité, à la discipline et à la solidarité. « Cette clôture doit être le reflet de notre cohésion et envoyer un message fort à toute la nation », a-t-il martelé avec la conviction d’un leader porté par sa jeunesse et par sa mission.

Le Ministère de la Jeunesse, à travers sa Direction nationale de la Jeunesse et des activités socio-éducatives, a offert aux populations de Labé un moment mémorable : un carnaval géant ce mardi 16 septembre 2025.

Parti de la préfecture pour rallier le stade de Labé, le cortège a réuni des milliers de jeunes scandant des chants de reconnaissance à l’endroit de leur tutelle et saluant la clairvoyance du Général Mamadi Doumbouya, qui a su donner une nouvelle dynamique au département en confiant sa direction à Mamadou Cellou Baldé.

Dans son adresse à cette jeunesse mobilisée, le ministre a rendu un vibrant hommage à son dynamisme, rappelant qu’elle représente 77,03 % de la population guinéenne et incarne à la fois l’avenir et le présent du pays. Il les a exhortés à l’union, à la persévérance et à la responsabilité, valeurs cardinales d’une nation en refondation. La journée s’est clôturée par un match de gala, symbole d’unité et de fraternité.

Si la mobilisation fut remarquable partout, c’est bien le quartier Donghol qui a marqué les esprits en écrivant une nouvelle page mémorable de cette campagne.

Sous la conduite du ministre Baldé, accompagné de la Générale Aminata Diallo, une marée humaine a envahi les rues, offrant un spectacle impressionnant par son ampleur et sa discipline. Toutes les composantes sociales et communautaires se sont levées comme un seul homme, exprimant par des chants, des danses et des ovations leur profond attachement à la vision de renouveau national.

Cette mobilisation hors norme a montré que la force du peuple réside dans son unité et sa capacité à transformer une campagne électorale en une fête de la démocratie et de la citoyenneté. Donghol a prouvé, à travers sa ferveur, que la mobilisation populaire reste l’arme la plus puissante pour faire triompher la volonté du peuple.

Au-delà de l’événement, ce moment consacre la stature de Mamadou Cellou Baldé comme l’un des visages les plus marquants de la transition. Par son engagement constant, son leadership affirmé et sa proximité avec la base, il incarne l’ambition d’une jeunesse guinéenne consciente de son rôle historique et prête à accompagner le Général Mamadi Doumbouya dans son œuvre de refondation.

Souleymane Diallo