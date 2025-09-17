Boffa : Une campagne référendaire réussie grâce à un travail d’équipe et une coordination maîtrisée

Sous le leadership de la coordinatrice préfectorale, Madame Charlotte Daffé, Ministre de la Promotion féminine, de l’Enfance et des Personnes vulnérables, la campagne référendaire à Boffa s’est soldée par un franc succès.

Grâce à l’implication des autorités locales, des cadres du ministère ainsi que des filles et fils ressortissants de la préfecture, le directoire de campagne a su fédérer toutes les énergies pour un résultat jugé très satisfaisant.

Une mobilisation de terrain impressionnante

Pendant plusieurs jours, l’équipe de campagne a sillonné toutes les sous-préfectures de Boffa — de Tamita à Koba, en passant par Lisso, Colia, Tougnifily, Mankountan, Douprou, Mintany et Katamara.

Partout, l’accueil fut chaleureux et empreint d’enthousiasme : populations en liesse, chants, danses et discours vibrants en faveur du OUI. Cette ferveur populaire traduit la détermination des habitants de Boffa à participer massivement au scrutin et à voter en faveur du changement.

Des résultats encourageants avant le scrutin

Se félicitant de cette mobilisation, Madame la Ministre Charlotte Daffé a salué l’engouement observé autour du retrait des cartes d’électeurs. « Plus de 97 % des citoyens recensés ont déjà récupéré leur carte. Nous invitons les derniers retardataires à faire de même afin de garantir une participation exemplaire », a-t-elle déclaré.

Cette étape décisive est considérée comme un gage de succès pour le jour du vote.

Un succès collectif sous une coordination maîtrisée

Ce résultat n’aurait pas été possible sans un travail d’équipe remarquable, mené avec rigueur et méthode. Sous la coordination de Madame Charlotte Daffé, le directoire de campagne a réussi à créer une véritable synergie entre les acteurs locaux, les leaders communautaires et la jeunesse.

Cette approche inclusive et participative a permis de transformer la campagne en un véritable moment d’unité et d’adhésion populaire, illustrant l’engagement de la préfecture de Boffa en faveur du projet soumis au référendum.

Boffa peut se targuer d’avoir mené une campagne exemplaire, symbole de mobilisation citoyenne et de réussite collective, grâce à un leadership inspirant et une organisation sans faille.

Service Communication et des Relations Publiques.