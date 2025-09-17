ledjely
Inondations : plus de 8 milliards GNF mobilisés pour les sinistrés de 2025
Inondations : plus de 8 milliards GNF mobilisés pour les sinistrés de 2025

Par LEDJELY.COM

Face aux lourdes conséquences des inondations qui ont frappé plusieurs localités du pays en 2025, le Gouvernement guinéen vient d’annoncer une réponse d’envergure. À travers l’Agence Nationale de Gestion des Urgences et des Catastrophes Humanitaires (ANGUCH), une enveloppe exceptionnelle de 8 milliards 377 millions 270 mille francs guinéens a été validée pour venir en aide aux populations sinistrées.

Selon l’ANGUCH, ce fonds servira à :

  • L’achat de vivres et de biens non alimentaires destinés aux familles impactées ;
  • La prise en charge des sinistrés déjà recasés dans quatre sites de regroupement ;
  • L’accompagnement par cash transfert des ménages riverains du site du glissement de terrain de Manéah.

Un plan de réponse national a également été élaboré afin d’évaluer les dommages collatéraux liés aux inondations et de mieux orienter les interventions sur le terrain.

