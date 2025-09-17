Kankan : « 98 % des cartes d’électeurs sont distribuées » (DGE)

Le 21 septembre prochain, les Guinéens seront appelés aux urnes pour le référendum constitutionnel. Déjà, la campagne référendaire prend fin ce jeudi sur toute l’étendue du territoire national. Dans la région administrative de Kankan, la quasi-totalité des citoyens sont en possession de leurs cartes d’électeur, selon le directeur régional des élections.

Cette étape constitue pratiquement la dernière phase avant le scrutin référendaire qui se prépare dans l’ensemble du pays. Entre la formation des acteurs concernés et l’acheminement du matériel électoral, toutes les dispositions semblent prises dans les régions et préfectures. À quatre jours du vote, une grande majorité des citoyens de la Haute-Guinée ont reçu leurs cartes, affirme Kaba Sidibé, directeur régional des élections de Kankan.

« À date, et sans démagogie, nous sommes à 98 % de distribution des cartes d’électeurs. Je peux vous rassurer qu’il y a des zones rurales où elles ont été totalement distribuées aux ayants droit. Nous avons pu mobiliser autant de personnes autour du processus grâce au leadership des responsables locaux, mais aussi grâce aux campagnes de sensibilisation », s’est réjoui le directeur régional.

Selon lui, cette dernière semaine est largement consacrée à la formation des différentes équipes impliquées dans l’organisation du scrutin.

« Nous venons de lancer les dernières formations au niveau local. Hier, nous avons formé les formateurs des membres de bureaux de vote. Aujourd’hui, c’était au tour des commissions administratives de centralisation des votes. Demain, ce sera celui des délégués des bureaux de vote. Nous ferons en sorte que chacun joue pleinement son rôle, pour le bien de notre pays », a-t-il souligné.

Revenant sur la campagne référendaire, M. Sidibé a salué la maturité des citoyens de la région de Kankan. Selon lui, cette période s’est déroulée globalement sans incident majeur.

« La campagne a été un véritable ouf de soulagement pour nous. J’avais craint des affrontements, mais Dieu nous en a épargnés. Les citoyens sont sortis massivement pour exprimer leur joie. Ceux qui ne soutiennent pas cette nouvelle Constitution préfèrent s’abstenir, et le jour du vote, ils exprimeront leur volonté. L’unité mixte composée d’agents de sécurité joue également son rôle dans le maintien de la paix dans la cité », s’est-il félicité.

Par ailleurs, le dernier lot du matériel électoral est attendu dans la région dans les prochaines heures, a précisé le directeur régional des élections de Kankan.

Michel Yaradouno, depuis Kankan