Référendum constitutionnel : à Boké, les CACV se préparent

En prélude au référendum constitutionnel, la région administrative de Boké a lancé, ce mercredi, une session de formation à l’intention des membres des commissions administratives de centralisation des votes. L’initiative est organisée par la Direction régionale des élections (DRE), en collaboration avec la Direction générale des élections (DGE). La cérémonie d’ouverture s’est tenue dans la salle de conférence du gouvernorat, en présence des autorités administratives, judiciaires et des représentants de l’administration électorale. Elle marque une étape importante dans le processus préparatoire au scrutin.

Pendant deux jours, 148 délégués venus des différentes communes de la région seront formés sur plusieurs thématiques : le cadre juridique des commissions, leur organisation interne, leur composition, ainsi que les rôles et responsabilités de chaque membre.

Composées de magistrats, d’officiers de l’état civil, de représentants des collectivités locales et d’agents d’appui, ces commissions constituent un maillon essentiel du dispositif de traitement et de centralisation des résultats électoraux.

Le directeur régional des élections, Ousmane Tanou Diallo, a rappelé l’importance de cette formation. « J’exhorte les 148 participants, choisis par leurs entités et validés par la DGE, à suivre attentivement les modules et à appliquer strictement les dispositions de la loi électorale », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Boké, Amadou Oury Diallo, chargé d’animer une partie des travaux, a insisté sur les fondements légaux et la mission centrale de ces commissions. Il a souligné que la légalité, la transparence et la fiabilité doivent guider l’action de chaque membre.

Présidant la cérémonie, le gouverneur de la région, Mamadou Camara, a salué l’engagement des participants et mis en avant le rôle déterminant des magistrats. « Vous, magistrats impliqués dans ce processus, devez transformer la rigueur du barreau en rigueur dans les commissions de centralisation. Ainsi, leur respect et leur crédibilité seront toujours préservés », a-t-il affirmé.

Selon la DRE, les participants se répartissent comme suit :

37 magistrats, présidents des commissions,

37 directeurs des collectivités locales,

37 officiers de l’état civil, premiers assesseurs,

et 37 accesseurs ou agents d’appui administratif.

À l’issue de la formation, les délégués seront déployés dans toute la région pour centraliser les procès-verbaux dès la clôture des opérations de vote, conformément aux règles établies.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de retour à l’ordre constitutionnel, sous les principes de transparence, de rigueur et de respect du cadre légal.

Mamadou Bah, depuis Boké