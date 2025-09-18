Inconfort, démangeaisons, irritations : des femmes alertent sur la qualité des protections menstruelles

Depuis quelques jours, de jeunes femmes multiplient les témoignages sur l’inconfort lié à l’utilisation de certaines serviettes hygiéniques commercialisées en Guinée. Elles évoquent des cas de démangeaisons, d’irritations et de gêne, parfois après seulement deux heures d’utilisation.

Alors que ces produits sont censés garantir confort et protection, de plus en plus de jeunes filles guinéennes alertent sur leurs effets indésirables.

« Avant, tout allait bien. Mais récemment, comme beaucoup d’autres, j’ai commencé à entendre des échos sur la qualité de ces produits. Personnellement, je ressens de l’inconfort et je ne peux pas garder une serviette au-delà de deux heures sans être gênée », confie Kadiatou Bachir, qui dit avoir déjà ressenti quelques irritations.

Elle lance un appel aux autorités : « Il faudrait mener des recherches, vérifier les conditions de fabrication ou, si nécessaire, retirer du marché les produits qui ne respectent pas les normes ».

Pour Aïcha Mansaré, ces serviettes peuvent devenir problématiques dans certaines situations. « Moi, je ressens rarement des irritations. Je les utilise depuis 4 ans et ça me convient parfaitement. Mais, de ce que j’ai appris, si vous avez un début d’infection ou une sensibilité au niveau de la vulve, ces produits peuvent provoquer démangeaisons, irritations ou inconfort », a-t-elle témoigné.

De son côté, Oumou Lamarana Bah affirme n’avoir pas constaté d’effets secondaires avec les serviettes qu’elle utilise. « Je n’ai pas trouvé d’effet secondaire sur celles que j’utilise. Mais il y a un truc que j’ai remarqué : quand je suis à mon quatrième ou cinquième jour, je n’ai plus envie d’en mettre. J’ai constaté que je saigne beaucoup plus quand je ne mets pas de serviette que quand j’en mets », a-t-elle indiqué.

Ces interpellations mettent en lumière un sujet encore peu débattu : la sécurité sanitaire des protections menstruelles disponibles sur le marché local. Les utilisatrices appellent à une vigilance accrue des pouvoirs publics afin de garantir aux femmes des produits sûrs et conformes aux normes internationales.

Interrogé sur le phénomène, le Dr Ibrahima Baldé, gynécologue-obstétricien, s’est exprimé en ces termes : « De nombreuses femmes rapportent des démangeaisons ou des irritations liées à l’usage de certaines serviettes hygiéniques. Ces désagréments proviennent souvent des parfums, colorants ou produits chimiques utilisés dans la fabrication, mais aussi parfois du frottement mécanique du tissu synthétique sur la peau sensible de la zone intime. Les dangers sont réels : une irritation répétée peut favoriser des infections cutanées ou vaginales, créer des plaies microscopiques et augmenter le risque d’infections opportunistes. Chez certaines femmes allergiques, ces réactions peuvent même être plus sévères ».

Concernant la prévention, il recommande : « Nous conseillons d’abord de choisir des serviettes hygiéniques sans parfum et, si possible, fabriquées à base de coton ou de matières naturelles. Il est aussi essentiel de changer régulièrement de serviette, toutes les 3 à 4 heures, pour éviter l’humidité prolongée qui accentue les irritations. Enfin, il faut privilégier une bonne hygiène intime avec de l’eau claire, sans excès de produits chimiques, qui fragilisent encore plus la peau et les muqueuses. Dans certains cas, les culottes menstruelles ou les serviettes réutilisables en coton peuvent être une alternative plus douce et respectueuse de la santé intime ».

M’Mah Cissé