Référendum : l’ONASUR voit le jour, Sékou Koureissy Condé en prend les commandes

À trois jours du référendum constitutionnel, la transition se dote enfin de son organe de supervision. Le président de la transition a nommé, ce mercredi, les membres de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum (ONASUR), institution clé censée garantir la transparence du scrutin.

La présidence de l’ONASUR revient à Sékou Koureissy Condé, ancien ministre et figure connue pour son soutien au régime en place. À ses côtés, des personnalités issues de divers horizons : Mariama Diallo Sy, ancienne présidente du Comité de normalisation du football (CONOR) et militante engagée au sein du Réseau des femmes africaines leaders de Guinée (AWLN), ainsi que Me Pépé Antoine Lamah, avocat.

Selon la loi L/2025/012/CNT du 25 avril 2025, l’ONASUR a un mandat large : surveiller l’ensemble du processus référendaire, de l’inscription des électeurs à la proclamation des résultats définitifs.

