ledjely
Accueil » Référendum : l’ONASUR voit le jour, Sékou Koureissy Condé en prend les commandes
A la unePolitique

Référendum : l’ONASUR voit le jour, Sékou Koureissy Condé en prend les commandes

Par LEDJELY.COM

À trois jours du référendum constitutionnel, la transition se dote enfin de son organe de supervision. Le président de la transition a nommé, ce mercredi, les membres de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum (ONASUR), institution clé censée garantir la transparence du scrutin.

La présidence de l’ONASUR revient à Sékou Koureissy Condé, ancien ministre et figure connue pour son soutien au régime en place. À ses côtés, des personnalités issues de divers horizons : Mariama Diallo Sy, ancienne présidente du Comité de normalisation du football (CONOR) et militante engagée au sein du Réseau des femmes africaines leaders de Guinée (AWLN), ainsi que Me Pépé Antoine Lamah, avocat.

Selon la loi L/2025/012/CNT du 25 avril 2025, l’ONASUR a un mandat large : surveiller l’ensemble du processus référendaire, de l’inscription des électeurs à la proclamation des résultats définitifs.

Ledjely.com

Ledjely.com est un site internet d’informations générales et d’analyses sur la Guinée, l’Afrique et le monde. S’appuyant sur le dynamisme de sa jeune équipe, il propose à ses lecteurs des informations et des analyses fraîches, diverses et variées. Outre sa pro-activité, Ledjely.com entend bâtir sa réputation sur son indépendance et son impartialité.

Articles Similaires

Référendum constitutionnel : à Boké, les CACV se préparent

LEDJELY.COM

Gouécké : l’honorable Elhadj Aboubacar Koly Kourouma accueilli par une foule en liesse

LEDJELY.COM

Mamadi Doumbouya ou tout autre citoyen : l’important, ce sont les projets

LEDJELY.COM

Kankan : « 98 % des cartes d’électeurs sont distribuées » (DGE)

LEDJELY.COM

Campagne référendaire : à Labé, Cellou Baldé, maître d’œuvre d’une mobilisation historique

LEDJELY.COM

L’unité ou la défaite : l’avertissement de Maurice Kamto aux candidats

LEDJELY.COM
Chargement....