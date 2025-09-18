Référendum : la HAC sonne la fin de la campagne et fixe les règles pour les médias

ledjely
La Haute Autorité de la Communication (HAC) a annoncé ce jeudi 18 septembre 2025, la clôture officielle de la campagne pour le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre. À partir de minuit, les médias publics et privés sont invités à s’abstenir de toute diffusion ou publication relative à la propagande électorale.

La HAC précise que seules les informations pratiques émanant de la Direction Générale des Élections (DGE), des ministères et autres institutions concernées seront autorisées durant les journées du 19, 20 et le jour du scrutin.

Elle a également confirmé l’accréditation des journalistes nationaux ainsi que des correspondants étrangers, rappelant que seuls les détenteurs de ces autorisations pourront accéder aux bureaux de vote.

Enfin, la HAC appelle les autorités civiles, la DGE et les forces de sécurité à faciliter l’accès des professionnels de médias accrédités aux différents lieux de vote.

Ci-dessous, le communiqué de la HAC :

