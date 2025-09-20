Standard & Poor’s crédite la Guinée d’un « B+ » : espoir ou simple mirage économique ?

Le jeudi 18 septembre 2025, l’Agence internationale de notation financière Standard & Poor’s (S&P) a attribué à la République de Guinée une notation inaugurale de « B+ » avec perspective stable. Cette première évaluation officielle place le pays sur la carte mondiale de la finance et a suscité une vague d’enthousiasme au sein des autorités de la transition. Mais au-delà de l’annonce, que révèle cette notation et quelles en sont les implications pour l’avenir économique du pays ?

La notation financière attribuée par S&P reflète la capacité d’un État à honorer ses engagements financiers. Elle est lue par les investisseurs comme une mesure du risque pays.

La catégorie « B+ » situe la Guinée encore dans la zone dite spéculative, mais à un niveau plus rassurant que les notes inférieures. Cela signifie que le pays reste exposé à des vulnérabilités économiques et politiques, mais qu’il dispose aussi d’atouts crédibles pour inspirer confiance aux marchés internationaux.

À titre de comparaison, de nombreux pays africains riches en ressources naturelles partagent des notes proches (B ou B+), tandis que des économies plus diversifiées et stables peuvent atteindre les catégories « BB » ou « BBB », considérées comme plus sûres.

Pour un acteur majeur de l’économie guinéenne interrogé par notre rédaction, cette notation pourrait constituer un véritable tournant. « Il s’agit d’une notation qui pourrait retirer la Guinée de la catégorie des pays à risque très élevé. Si la note B+ attribuée n’a pas été négociée mais reflète fidèlement la réalité économique, elle constitue une bonne nouvelle pour le climat des affaires. En effet, une telle note incite les investisseurs étrangers à injecter des capitaux, ce qui représenterait une bouffée d’oxygène pour l’économie nationale », a-t-il indiqué.

Concrètement, une meilleure perception du risque permet à l’État de mieux négocier ses emprunts sur les marchés internationaux, mais aussi d’attirer davantage d’investissements directs étrangers (IDE).

Toutefois, cette reconnaissance internationale ne doit pas masquer les défis à relever. Notre interlocuteur met en garde : « Cette note n’aura d’effet positif que si elle repose sur des fondamentaux économiques solides, et non sur des considérations politiques ».

Ces fondamentaux se déclinent en plusieurs axes :

Croissance économique durable, au-delà de l’exploitation minière,

Maîtrise de l’inflation, afin de protéger le pouvoir d’achat des citoyens,

Stabilité politique et institutionnelle, facteur clé de confiance,

Équilibre de la balance extérieure, notamment dans les échanges commerciaux,

Amélioration du climat des affaires, avec plus de transparence et de sécurité juridique pour les entreprises.

Pour le gouvernement de transition, cette notation représente un atout diplomatique et économique majeur. Elle conforte la stratégie affichée d’assainissement des finances publiques et de réforme des institutions. Mais elle place aussi la Guinée face à une exigence accrue de crédibilité : les investisseurs étrangers observeront avec attention l’évolution des politiques économiques, fiscales et sociales.

La note « B+ » ouvre une fenêtre d’opportunités pour l’économie guinéenne. Elle peut renforcer la confiance des partenaires financiers et stimuler la diversification de l’économie. Mais si les fondamentaux ne suivent pas, cet élan pourrait vite s’essouffler.

En définitive, cette reconnaissance internationale est à la fois une récompense et un défi : celui de transformer une notation sur papier en progrès tangibles pour la population guinéenne.

Siby