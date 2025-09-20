Guinée : une histoire jalonnée de référendums décisifs

La Guinée s’apprête, ce dimanche 21 septembre 2025, à vivre un référendum déterminant pour le processus de retour à l’ordre constitutionnel, consécutif au coup d’État du 5 septembre 2021 qui avait mis fin au régime du président Alpha Condé. L’occasion pour notre rédaction de revenir sur les référendums qui ont jalonné l’histoire du pays depuis son indépendance en 1958.

Le 28 septembre 1958 : le “Non” qui ouvre la voie à l’indépendance

On pourrait dire qu’entre la Guinée et le référendum, l’histoire a commencé dès le berceau. C’est en effet à la suite du référendum du 28 septembre 1958 que notre pays a accédé à l’indépendance, après avoir dit “Non” à la proposition de Communauté soumise par le général Charles de Gaulle à l’ensemble des colonies françaises en Afrique. Portés par les pères fondateurs, avec à leur tête le président Ahmed Sékou Touré, les Guinéens s’étaient massivement mobilisés pour rejeter cette option. Suite à ce refus, et de manière singulière, notre pays recouvrait son indépendance le 2 octobre 1958.

Le 23 décembre 1990 : le “Oui” à l’option libérale

Outre celui fondateur de 1958, le référendum du 23 décembre 1990 demeure l’un des plus déterminants de l’histoire nationale, dans la mesure où il consacrait un changement d’orientation majeur. Faisant suite au discours-programme du 22 novembre 1989, ce référendum validait l’option libérale. Intervenant dans un contexte marqué par le discours de La Baule, il dessinait les grandes lignes de la démocratie multipartite en Guinée. De ce fait, il reste l’un des plus consensuels de l’histoire du pays.

Le 11 novembre 2001 : la remise en cause des acquis démocratiques

Au tournant des années 2000, Lansana Conté entame la deuxième année de son second et, en principe, dernier mandat. Mais le général-président ne veut guère se résoudre à se retirer. Pour cela, il initie une révision de la Constitution dont l’objectif principal est de lever le verrou de la limitation des mandats. Avec le soutien de son administration, il en profite pour faire passer la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Ce référendum restera donc longtemps associé à l’extinction des espoirs démocratiques suscités une dizaine d’années plus tôt.

Le 20 mars 2020 : le piège du troisième mandat

Près de vingt ans plus tard, c’est celui qui fut longtemps le plus farouche opposant de Conté qui tombe dans le même travers. Ayant passé tout son second mandat à tester l’opinion publique, le président Alpha Condé dévoile en 2019 ses velléités de troisième mandat. En dépit d’une forte mobilisation des Guinéens, regroupés au sein du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC), il parvient à organiser, le 20 mars 2020, un référendum couplé aux élections législatives, dans un climat de tension extrême. Mais il n’aura même pas eu le temps de célébrer la première année de son troisième mandat de six ans : il est renversé le 5 septembre 2021.

Boubacar Sanso Barry