Boké au rendez-vous du scrutin : patience et sécurité au cœur de la matinée

Ce dimanche 21 septembre, les habitants du quartier Yomboya à Boké se sont levés tôt pour accomplir leur devoir civique dans un contexte électoral important. Dès 6h00, les électeurs ont afflué vers l’École Hadja M’mah, un lieu emblématique du quartier, pour participer à la journée électorale. Cependant, l’ouverture du bureau de vote a été légèrement retardée, certains électeurs constatant à leur arrivée l’absence de quelques agents électoraux, ce qui a créé un certain flottement au sein de la file d’attente.

Malgré ce retard, la détermination des citoyens est restée intacte. Ils ont patiemment attendu leur tour, et à mesure que la situation se normalisait, l’animation de la matinée devenait plus palpable. Les électeurs, souvent souriants et accueillants, échangeaient des remarques sur le processus tout en respectant les consignes de sécurité.

Parallèlement, un dispositif sécuritaire imposant était déployé pour garantir la sérénité de ce moment crucial. Plusieurs agents de sécurité étaient postés à l’entrée du bureau de vote, encadrant les files d’attente et veillant au respect des règles de distanciation sociale et de l’ordre public. Autour du site, une présence policière renforcée assurait que tout incident potentiel soit rapidement maîtrisé. Ces mesures visent à garantir non seulement la sécurité des citoyens, mais également la transparence et la régularité du processus électoral.

Les agents de sécurité jouent un rôle clé dans la gestion de la situation, orientant les électeurs et s’assurant que le déroulement du scrutin se fasse sans perturbation.

Nous y reviendrons.

Mamadou Bah, depuis Boké