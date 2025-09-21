Jour du référendum : des citoyens de Kaloum s’acquittent de leurs devoirs civiques 

Comme annoncé, ce dimanche 21 septembre, les Guinéens se sont rendus aux urnes pour se prononcer par « Oui » ou par « Non » sur le projet de nouvelle Constitution dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel.

Dans la commune de Kaloum, notamment au quartier Boulbinet, secteur M’balia Camara, le centre de vote de l’école des sourds-muets a ouvert ses bureaux à 7h00.

Sur les 432 électeurs inscrits, dont 193 femmes, les citoyens se sont mobilisés massivement dans le calme et la sérénité pour accomplir leur devoir civique. Ce centre compte au total sept bureaux de vote.

Interrogé sur le déroulement des opérations, Aly Traoré, observateur au compte de l’Union guinéenne de l’antifraude (UGAF), a affirmé que tout se passait comme prévu.

« Depuis 6 heures nous sommes sur le terrain et les choses se déroulent bien. La population vient voter dans la fluidité. Pour le moment, tout se passe normalement », s’est-il réjoui.

De son côté, Alseny Sacko, citoyen de Boulbinet venu accomplir son devoir civique, a également salué le bon déroulement du scrutin.

« Nous sommes venus voter et rentrer tranquillement chez nous. Ici, tout se passe bien. J’invite le peuple de Guinée à sortir massivement pour voter dans le calme et la tranquillité, car c’est un droit », a-t-il déclaré.

Aminata Camara